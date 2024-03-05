Объемы выдач кредитов наличными сократились на 13%

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Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в январе 2024 г.

Объемы кредитов наличными снижаются пятый месяц подряд. В январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. объемы новых кредитов наличными сократились еще на 13%, а количество выросло 1%. За месяц было выдано 2,41 млн кредитов на 406,83 млрд руб., месяцем ранее – 2,39 млн кредитов на 466,92 млрд руб. Средний чек кредита наличными в январе уменьшился на 14%: со 196 до 169 тыс. руб. В годовом отношении объемы новых кредитов наличными сократились на 9%, а количество выросло на 14%. В январе 2023 года было выдано 2,11 млн кредитов на 447,44 млрд руб. Средний чек за год снизился на 20%: с 212 тыс. руб. В январе 2024 г. срок кредитования наличными составил в среднем 33 мес., в декабре 2023 г. – 32 мес., в январе 2023 г. – 27 мес.

По объемам выдач кредитов наличными в пятерку регионов-лидеров в январе вошли: Москва – 147,82 тыс. кредитов на 40,00 млрд руб., Московская обл. – 138,38 тыс. кредитов на 30,36 млрд руб., Краснодарский край – 102,68 тыс. кредитов на 17,91 млрд руб., Санкт-Петербург – 70,03 тыс. кредитов на 16,68 млрд руб. и Свердловская обл. – 79,46 тыс. кредитов на 13,10 млрд руб.

В большинстве регионов из числа ТОП-30 по выдачам кредитов наличными в январе 2024 г. наблюдается снижение их объемов по сравнению с декабрем 2023 г. Самые высокие темпы зафиксированы в Татарстане, Башкортостане и Санкт-Петербурге: -19%. Исключение составил Хабаровский край, где объемы кредитования наличными за месяц выросли на 2%. Количество выдач в разных регионах показало динамику за месяц от +7% до -4%. Самый высокий прирост – на 7% – в Хабаровском крае, наибольшее сокращение – на 4% – в Санкт-Петербурге. В Москве и Новосибирской обл. количество выдач в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. не изменилось.

Средний размер новых кредитов наличными сократился за месяц во всех регионах из числа ТОП-30. Наибольшее снижение зафиксировано в Татарстане, Башкортостане и Волгоградской обл.: -17%. Самые крупные кредиты наличными в январе выдавали жителям Москвы: в среднем 271 тыс. руб. В Санкт-Петербурге средний размер кредита наличными составил 238 тыс. руб., Ханты-Мансийском АО – 221 тыс. руб., в Московской обл. – 219 тыс. руб., в Тюменской обл. – 190 тыс. руб.