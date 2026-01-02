Назван минимальный необлагаемый доход по банковским вкладам на 2026 год

В 2026 году часть процентного дохода по банковским вкладам в России будет освобождена от налога, и эта сумма составит минимум 160 тыс. рублей. Об этом 1 января сообщает РБК со ссылкой на Минфин.

Размер дохода, не подлежащего налогообложению, определяется как произведение 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка, действующую на 1-е число каждого месяца в период получения дохода. Уточняется, что на 1 января ключевая ставка составляет 16% годовых.

Если в 2026 году ключевая ставка вырастет, сумма дохода, освобождаемого от налога, также увеличится. Однако если ставка снизится, минимальная сумма, не облагаемая налогом, останется 160 тыс. рублей, поскольку расчет будет проводиться по максимальной ставке за период получения дохода.

Доходы, превышающие эту пороговую сумму, будут облагаться налогом по ставке 13%. Если инвестиционный доход превысит 2,4 млн рублей, ставка налога составит 15%, пишут "Известия".