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Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке

17 октября 2024 13:44
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Набиуллина сообщила о прогнозах по ключевой ставке

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке 25 октября не предопределено, будут рассмотрены новые данные.

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам форума Finopolis 2024.

"Мы весь комплекс факторов будем рассматривать на следующей неделе, в пятницу будем принимать решение по ключевой ставке​​​. И, безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке", – сказала глава банка России.

При этом Набиуллина уточнила, что текущая инфляция и динамика инфляционных ожиданий, темпы роста кредитования, внешние условия во многом подтверждают те соображения, которые были в сентябре, когда повышали ключевую ставку, пишет Смотрим.

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