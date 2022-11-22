Я нашел ошибку
Главные новости:
Введение общероссийского стандарта школьной формы поддерживают 4 из 10 родителей Самары
Введение общероссийского стандарта школьной формы поддерживают 4 из 10 родителей Самары
Россиянам назвали три главные уловки мошенников в «черную пятницу»
Россиянам назвали три главные уловки мошенников в «черную пятницу»
Это событие для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми и одновременно обновить свой гардероб экологично, осознанно и без затрат.
На своп-вечеринке в Общественном центре Сбера научат экологично разгружать гардероб
Сызрань – пятый город в маршруте «Больших гастролей».
В Сызрани прошли «Большие гастроли» Донецкого театра кукол
Ранее военнослужащие прошли профессиональную подготовку по общевойсковым дисциплинам, восстановили навыки при обращении со стрелковым оружием.
В Самарской области торжественно проводили подразделения военнослужащих, призванных на службу в рамках частичной мобилизации  
Лунная база будет состоять из основного места проживания на поверхности, пригодной для жизни передвижной платформы и лунохода.
NASA планирует построить к 2030 году лунную базу, где смогут жить и работать ученые
Рыба по прозвищу Морковь представляет собой гибрид кожаного карпа и карпа кои, которые традиционно имеют оранжевый цвет.
Британский рыболов на промысле во Франции поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок
Также на совещании об исполнении бюджета по расходам доложили руководители 7 региональных министерств, с каждым было проведено детальное обсуждение ситуации.
В Правительстве Самарской области обсудили исполнение областного бюджета 2022 года по расходам
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.74
0.37
EUR 62.12
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На своп-вечеринке в Общественном центре Сбера научат экологично разгружать гардероб

22 ноября 2022 09:00
108
Это событие для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми и одновременно обновить свой гардероб экологично, осознанно и без затрат.

26 ноября в Общественном центре Сбера (ул. Вилоновская, 13) с 12.00 до 16.00 состоится уже традиционная своп-вечеринка. Это событие для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми и одновременно обновить свой гардероб экологично, осознанно и без затрат.

В этот раз мероприятие приурочено к Всемирному дню отказа от покупок. Его цель —­ знакомство с культурой осознанного потребления в области использования и покупки одежды. Здесь можно обменяться вещами, найти то, о чём давно мечтали, но не встречали в обычных магазинах.

Каждый желающий может принести аксессуары, книги, сезонную одежду в хорошем состоянии, а также забрать бесплатно то, что понравится. Такой формат позволит не только сохранить финансы, но и ресурсы планеты. Принести на вечеринку можно не более 10 вещей.

Кроме того, гостей ждёт насыщенная образовательная программа: мастер-классы от стилиста и визажиста об экологичном подходе к созданию образа; дизайнеры-художники продемонстрируют как освежить старую одежду и вдохнуть в неё вторую жизнь.

Соорганизатором мероприятия является волонтёрское объединение «Вторсырьё на благотворительность».

Оставшиеся после вечеринки предметы будут переданы на благотворительность или на переработку как вторсырьё.

Участие в мероприятии бесплатное. Подробную информацию можно найти на сайте Общественного центра Сбера.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках.
21 ноября 2022  21:25
Гран-при России «Волжский пируэт»: в Самаре выступили звезды фигурного катания
343
Первые два подразделения мобилизованных готовятся к отправке в тыловые районы СВО.
21 ноября 2022  20:37
"Восхищаюсь вашим мужеством и решимостью встать на защиту нашей Родины": Дмитрий Азаров встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО
1244
На предприятиях региона будут внедрять технологию цифровых двойников.
21 ноября 2022  15:27
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области
447
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
21 ноября 2022  10:39
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
292
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
933
Весь список