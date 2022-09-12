Мосбиржа начала торги 12 сентября с повышения курса доллара

127

Открытие торгов Московской биржи в понедельник, 12 сентября, началось с повышения курса доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Рост американской валюты пока составил 81 коп. — до уровня 61,41 руб. Курс европейской валюты вырос на 1 руб. и составил 61,97 руб.

В этот же день Мосбиржа сообщила предоставила доступ к операциям на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран.

Доступ открыт также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Те, кто связан с недружественными странами, смогут совершать операции с бумагами, за исключением акций стратегических и ряда иных предприятий, определенных указом президента РФ.

8 сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что на замену доллару и евро первым делом придет юань. Это обусловлено большим спросом и стабильным курсом китайской валюты? пишут "Известия".