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Мишустин: ставка по льготной ипотеке на новостройки на уровне 12% является разумной

7 апреля 2022 20:28
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По словам премьер-министра, ипотека - важнейший драйвер экономики, и кабмин постоянно думает, как помочь людям за доступные средства иметь возможности взять ипотеку.

Ставка по льготной ипотеке на новостройки на уровне 12% является разумной и обеспечивает доступность ипотеки для россиян. Такое мнение высказал в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчетом правительства, передает ТАСС.

"Сейчас ставка 20% (ключевая - прим. ТАСС), а ипотека 12% осталась (по льготной ипотеке на новостройки - прим. ТАСС). Коллеги, справедливости ради, я помню 2019 год. В 2019 году меньше 14-15% нельзя было взять ипотеку. Сейчас при ключевой ставке 20% мы нашли возможности и все равно сохраняем достаточно разумный процент", - сказал он.

По словам Мишустина, ипотека - важнейший драйвер экономики, и кабмин постоянно думает, как помочь людям за доступные средства иметь возможности взять ипотеку. "Льготная ипотека сегодня побила все рекорды. У нас рекордный год был по вводу квадратных метров - 93 млн кв. м мы построили, это примерно плюс 13% к 2020 году, и выдали 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,7 трлн рублей", - добавил он.

Ранее правительство на фоне роста ключевой ставки сообщило об увеличении ставки по льготной ипотеке на новостройки с 7% до 12% с 1 апреля. Кроме того, увеличивается предельная сумма кредита с 3 млн до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для остальных регионов максимальный размер кредита вырастет до 6 млн рублей. Программа действует до 1 июля 2022 года.

 

Фото:   ТАСС

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