Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» СберБанка

Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря детским технопаркам школьники получают новые возможности для дополнительного обучения, профессионального самоопределения и совершенствования своих навыков.
Воспитанники «Кванториума» представили экспертам проекты, над которыми работали в течение всего учебного года
В Самаре действует Региональный координационный центр, специалисты центра отвечают на вопросы по вакцинации, которые поступают по номеру 122.
Медики призывают сделать прививки от коронавируса до наступления осени
На съезде «Единой России» заявлено о кардинальном обновлении состава кандидатов на выборы - почти на 50%.
На съезде «ЕР» одобрена кандидатура самого молодого участника предвыборной гонки – волонтера из Тольятти Ирины Долгополовой
Губернатор подчеркнул, что в регионе ведется активная работа для того, чтобы перспективная молодежь, ребята, которые заканчивают школу, оставались и получали образование на Самарской земле.
На коллегии минобра РФ Дмитрий Азаров поднял вопрос об увеличении  бюджетных мест в вузах региона
Теперь ПВГУС будет  ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования РФ об утверждении Любови Выборновой  на должность ректора сроком на 5 лет. 
Коллектив ПВГУС избрал Любовь Выборнову на пост ректора
«Есть вопросы, которые требуют нашего дополнительного внимания и проработки», – обозначил предмет встречи Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров на совещании с руководителями силовых структур региона  обсудил вопросы противодействия терроризму и экстремизму
Глава региона прокомментировал своё решение возглавить региональную часть федерального списка кандидатов в депутаты от партии на предстоящих выборах.
Дмитрий Азаров: «Единая Россия» играет ключевую роль в масштабных преобразованиях в регионе, в реализации нацпроектов
На участие в конкурсе было подано более 830 писем из разных регионов страны.
Футболистка женских "Крыльев Советов" - среди победителей конкурса "Письмо сборной"
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.2
0.98
EUR 86.89
0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» СберБанка

21 июня 2021 16:58
153
СберБанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. 

СберБанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь владельцы банковских карт платёжной системы «Мир», выпущенных СберБанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» СберБанка — как контактную, так и бесконтактную. Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого необязательно. А для оплаты покупок на сумму до 1000 рублей разблокировка смартфона не потребуется, достаточно только активировать экран.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

"Mir Pay стал уже третьим решением для держателей карт ʺМирʺ СберБанка, предпочитающих оплачивать покупки смартфоном. Помимо Mir Pay, клиентам банка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay. При этом каждое решение предоставляет особенный пользовательский опыт, что позволяет каждому пользователю выбрать оптимальное для себя".

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир»:

"Mir Pay сегодня поддерживает все актуальные возможности мобильного платёжного сервиса. Его пользователям доступна быстрая, удобная и безопасная оплата со смартфона за покупки и услуги, а также оплата проезда в транспорте на всех устройствах, принимающих оплату бесконтактными банковскими картами ʺМирʺ. В метрополитенах Москвы и Петербурга оплата через Mir Pay — самый выгодный на сегодняшний день способ оплаты проезда".

 

Теги: Mir Pay карты мир СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Покупки с выгодой для всех: перезапущена программа СберРядом в поддержку малого бизнеса совместно с Mastercard
18 июня 2021, 12:48
Покупки с выгодой для всех: перезапущена программа СберРядом в поддержку малого бизнеса совместно с Mastercard
Программа СберРядом мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей. Финансы и Банки
485
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в партнёрстве с МГПУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ открывает набор на магистерские программы для учителей
17 июня 2021, 13:25
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в партнёрстве с МГПУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ открывает набор на магистерские программы для учителей
Обучение направлено на повышение квалификации, развитие кадрового и научного потенциала педагогов российских школ. Финансы и Банки
764
К юбилею Союзмультфильма в СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов
17 июня 2021, 12:20
К юбилею «Союзмультфильма» в СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов
Финансы и Банки
659
В центре внимания
Губернатор подчеркнул, что в регионе ведется активная работа для того, чтобы перспективная молодежь, ребята, которые заканчивают школу, оставались и получали образование на Самарской земле.
21 июня 2021  18:16
На коллегии минобра РФ Дмитрий Азаров поднял вопрос об увеличении  бюджетных мест в вузах региона
109
«Есть вопросы, которые требуют нашего дополнительного внимания и проработки», – обозначил предмет встречи Дмитрий Азаров.
21 июня 2021  17:47
Дмитрий Азаров на совещании с руководителями силовых структур региона  обсудил вопросы противодействия терроризму и экстремизму
189
Глава региона прокомментировал своё решение возглавить региональную часть федерального списка кандидатов в депутаты от партии на предстоящих выборах.
21 июня 2021  17:27
Дмитрий Азаров: «Единая Россия» играет ключевую роль в масштабных преобразованиях в регионе, в реализации нацпроектов
110
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
21 июня 2021  13:45
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
241
В Самарской области изменится расписание электричек
21 июня 2021  12:54
В Самарской области изменится расписание электричек
236
Весь список