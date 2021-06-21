Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» СберБанка

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СберБанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь владельцы банковских карт платёжной системы «Мир», выпущенных СберБанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» СберБанка — как контактную, так и бесконтактную. Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого необязательно. А для оплаты покупок на сумму до 1000 рублей разблокировка смартфона не потребуется, достаточно только активировать экран.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

"Mir Pay стал уже третьим решением для держателей карт ʺМирʺ СберБанка, предпочитающих оплачивать покупки смартфоном. Помимо Mir Pay, клиентам банка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay. При этом каждое решение предоставляет особенный пользовательский опыт, что позволяет каждому пользователю выбрать оптимальное для себя".

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир»:

"Mir Pay сегодня поддерживает все актуальные возможности мобильного платёжного сервиса. Его пользователям доступна быстрая, удобная и безопасная оплата со смартфона за покупки и услуги, а также оплата проезда в транспорте на всех устройствах, принимающих оплату бесконтактными банковскими картами ʺМирʺ. В метрополитенах Москвы и Петербурга оплата через Mir Pay — самый выгодный на сегодняшний день способ оплаты проезда".