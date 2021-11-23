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Леонид Симановский: Самарской области в 2022 году будет увеличена поддержка из федерального бюджета

23 ноября 2021 17:24
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Благодаря поправкам Президента РФ вырастут социальные выплаты и пособия.

23 ноября Госдума приняла проект федерального бюджета на 2022-2024 годы во втором чтении. На этом этапе, в том числе, утверждается распределение между регионами трансфертов из федерального бюджета – необходимых дотации, субсидии, субвенции по различным направлениям. Эта федеральная поддержка позволяет регионам обеспечить в полном объеме выполнение всех социальных обязательств, реализовать различные программы развития.

Депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский сообщил, что на 2022 год общая сумма трансфертов Самарской области из федерального бюджета увеличена по сравнению с 2021 годом на 750 млн рублей и составит 56,8 млрд рублей. Эти средства распределены по 74-м субсидиям, 27-ми субвенциям и еще 23-м различным направлениям необходимой для области поддержки. Большая часть средств, 40,8 млрд рублей, относится к финансированию мероприятий в рамках национальных проектов.

Леонид Симановский пояснил:

«Мы с руководством Самарской области и при поддержке партии «Единая Россия» каждый год при рассмотрении в Госдуме проекта федерального бюджета добиваемся увеличения федеральной поддержки области. 56,8 млрд рулей - существенная прибавка к нашему самарскому бюджету. Все эти средства будут направлены на улучшение жизни в нашей области. Отмечу, что бюджет Самарской области на следующий год, благодаря системной работе правительства области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, имеет ярко выраженную социальную направленность, большая часть расходов будет направлена в здравоохранение, образования, социальную сферу. И поддержка из федерального бюджета в этих сферах также будет увеличена. Например, субсидии области по разделу «Социальная политика» в сумме увеличены на рекордную сумму в 1,6 млрд рублей - с 6,5 млрд рублей в этом году до 8,1 млрд рублей в 2022 году. В целом поддержка вырастет по многим направлениям и в сферах здравоохранения, образования, культуры, развития спорта, сельского хозяйства, ЖКХ, в сфере экологии. Здесь хочу отметить, что мы добились выделения в 2022 году 554,5 млн рублей на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге. В 2023 году на эти цели будет выделено 1,2 млрд рублей.»

 Леонид Симановский также отметил, что в ходе исполнения федерального бюджета в следующем году поддержка области по различным направлениям может быть увеличена в ходе совместной работы Правительства с парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой он является. Так, в этом году, благодаря этой работе, Самарской области было выделено дополнительно на различные нужды 3,1 млрд рублей. 

Как сообщил Леонид Симановский, уже в начале 2022 года регионам будут направлены дополнительные средства на увеличение всех социальных выплат и пособий. Он пояснил, что Госдума поддержала поправки Президента РФ по повышению размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 8,6% вместо первоначально заложенной в проекте бюджета индексации на 2,5%. Именно от этих параметров зависит размер социальных выплат и пособий. Прожиточный минимум будет увеличен до 12 654 руб., МРОТ — до 13 890 руб.

Леонид Симановский пояснил:

«Поручение Президента по индексации прожиточного минимума и МРОТ выше уровня инфляции - очень важная мера поддержки семей с детьми, пенсионеров, других категорий наших граждан. В связи с тем, что поправки были внесены ко второму чтению бюджета, уже после того как в первом чтении были утверждены его основные параметры, Президент предложил особый механизм обеспечения поддержки регионам для увеличения пособий и выплат. Необходимые средства, уже зарезервированные в бюджете, будут оперативно выделяться регионам Правительством совместно с парламентской комиссией без длительной процедуры внесения поправок в бюджет. Так что жители Самарской области со следующего года начнут получать социальные пособия и выплаты в повышенном размере.»  

 

Фото из открытых источников

 

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