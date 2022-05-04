Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

111

Курс доллара на Мосбирже впервые с июня 2020 года упал ниже 69 рублей, евро — до 72 рублей.

Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи, сообщает РИА.

В самом начале торгов доллар впервые с июня 2020 года падал ниже 69 рублей — до 68,63. Евро снижался до 72 рублей.

К 10:05 мск американская валюта теряла 1,46 рубля, опускаясь до 69,50. Евро дешевел на 1,31 рубля, до 73,34.

При этом мировые цены на нефть растут из-за планов Евросоюза ввести эмбарго на сырье из России. Так, баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.

Аналитики отмечали, что рубль может продолжить укрепляться при всплеске торгов между майскими праздниками. Тем не менее на ситуацию на рынке влияют ожидания, связанные с намеченным на сегодня заседанием Федеральной резервной системы США, где возможно повышение учетной ставки.