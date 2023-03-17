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Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Комментарии Германа Грефа журналистам по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка 17 марта
Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года.
Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк
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Комментарии Германа Грефа журналистам по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка 17 марта

17 марта 2023 18:48
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Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

- В 2022 году Сбер в очередной раз продемонстрировал свою надежность и устойчивость в кризисные периоды: мы аккумулировали и преодолели негативные эффекты от санкций в минувшем году и с учетом этого за год получили 270 млрд руб. чистой прибыли по МФСО, объём собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. 

- Высокие результаты Сбера за 2022 год стали возможны благодаря трем факторам: слаженным действиям Правительства, ЦБ и команды Сбера в кризисный период, эффективности нашей бизнес-модели, которая строится на внедрении самых современных технологий, высочайшем уровне взаимного доверия с клиентами и поддержке от наших акционеров — весной 2022 года они проголосовали за наше предложение не распределять прибыль 2021 года, чтобы у Сбера был запас прочности для преодоления санкционных эффектов.

- Сегодня мы хотим отблагодарить наших акционеров за доверие и поддержку беспрецедентным решением — наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд руб. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие 5 месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения.

- Около 1,5 млн россиян являются нашими частными инвесторами. Сбер стал акцией первого выбора, занимая 35% в «народном» портфеле по данным Мосбиржи. И мы считаем сегодняшнее решение наблюдательного совета Сбербанка о дивидендах важным событием не только для наших акционеров, но и всего российского фондового рынка в целом.

- Дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. 11 мая — дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов.

- Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом.  Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли.

- Что касается результатов за квартал, то он ещё не закончился, но как вы видите, за январь и февраль Сбер показал хорошие результаты, заработав 225 млрд руб. чистой прибыли совокупно. Относительно драйверов роста, то мы видим возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года. Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так в январе–феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн руб. В марте мы наблюдаем сохранение этой тенденции, так как за первую половину марта уже подано более 150 тыс. заявок на сумму 560 млрд. руб.

Теги: СберБанк

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