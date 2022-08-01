Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн

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Стала доступна онлайн-подача заявки на получение Карты жителя Самарской области от АО КБ Солидарность без посещения офиса банка. Для того, чтобы подать заявку на получение Карты жителя, нужно нажать на кнопку «Получить» на главной странице портала в разделе «Возможности карты», авторизоваться с помощью логина и пароля с портала Госуслуг, после чего откроется форма онлайн-заявки, которую необходимо полностью заполнить.

Далее стартуют процессы выпуска электронной карты. После получения уведомления от банка о готовности карты необходимо посетить отделение банка для оформления необходимых банковских документов и получения электронной карты.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области», реализованный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, стартовал в июне 2021 года и всецело отвечает принципам национального проекта «Цифровая экономика». За год держателями Карты жителя Самарской области стали почти 25 тыс. человек.

«Уверен, Карта жителя Самарской области станет очень популярным и востребованным проектом среди жителей региона. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев», — прокомментировал заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать в социальной сети ВКонтакте: @card.samregion и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so, @цифра_63.