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Индекс RSBI: в марте деловая активность бизнеса восстановилась до показателей 2019 года

21 апреля 2021 16:06
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Росту Индекса способствовало движение вверх как фактических, так и ожидаемых показателей внутри компонент продаж и кадров.

Согласно Индексу RSBI, в марте деловая активность малого и среднего бизнеса продолжила плавный рост и составила 52,2 пункта - такие показатели последний раз отмечались в I полугодии «доковидного» 2019 года.

Росту Индекса способствовало движение вверх как фактических, так и ожидаемых показателей внутри компонент продаж и кадров. Компонента кредиты впервые за четыре последних месяца опустилась с рекордно высоких значений, сохранив при этом свое положение в зоне роста. Компонента инвестиций осталась без изменений по сравнению с прошлым месяцем.

«В марте рост деловой активности малого и среднего бизнеса, который наметился еще в конце прошлого года, продолжился. Предприниматели поддерживают высокий уровень инвестиционной активности, в большей степени концентрируясь на развитии уже действующих проектов, а достижение и даже превышение показателей допандемийного 2019 года позволяет делать выводы об уверенном восстановлении деятельности предпринимателей», - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент – директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, бизнес восстанавливает обороты, но резко выросли издержки, соответственно, и цены. «Сегодня требуются дополнительные меры по выводу бизнеса на устойчивую траекторию роста. И, главный вопрос, это стимулирование бизнеса больше инвестировать. Также важно наладить контроль за издержками, так как они слишком сильно выросли», - отметил Александр Калинин.

Изменение индекса по компонентам, в п.
 
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Основные тренды

Компонента продажи выросла как за счет улучшения фактических показателей, так и дальнейшего роста ожиданий.

Сокращение выручки отметило на 7% меньше предпринимателей, чем в феврале, и их количество составило 46% от всех респондентов, при этом о росте продаж сообщили 12% МСБ и этот показатель сохранился практически на уровне прошлого месяца.

Ожидания улучшились также в обоих направлениях: роста выручки в ближайшее время ждут 33% опрошенных бизнесменов, что является улучшением на 2% по сравнению с прошлым месяцем, а сокращения объемов продаж ожидает только 21%, что на 3% лучше, чем в феврале.


Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента кадры достигла уровня января прошлого года за счет улучшения кадровых ожиданий и фактического снижения числа увольнений.

Фактический найм еще не превысил сокращение, но уже к нему приблизился: в марте нанимали на работу 11%, что сопоставимо с показателями прошлого отчетного периода, а проводили сокращения персонала 13% опрошенных бизнесменов – это уже на 4% меньше, чем месяцем ранее.

При этом улучшаются кадровые ожидания предпринимателей: пополнять штат в ближайшие три месяца планируют 22% против 19% в феврале, а о сокращении персонала думают только 5% респондентов, что на 3% меньше, чем месяцем ранее.


Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента инвестиций осталась без изменений - число бизнесменов, наращивающих и сокращающих инвестиции, равномерно снизилось.

Доля предпринимателей, инвестирующих в свой бизнес, сократилась на 5% и составила 17% от всех опрошенных, и на те же 5% снизилось количество тех, кто сокращает инвестиции: таких оказалось 10% от всех респондентов.

Ожидания на ближайшие три месяца остались близки к показателям прошлого месяца: 29% опрошенных предпринимателей планируют увеличивать инвестиции, 6% готовы их сокращать.


Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента кредиты снизилась с исторического максимума, но осталась в зоне роста. За снижение компоненты отвечало сокращение на 2% числа предпринимателей, у кого уже есть кредит – до 15%, и на 4% тех, кому его только одобрили – до 11%. Таким образом, удовлетворенный спрос сократился на 6% и составил 26% от всех опрошенных предпринимателей. Однако общее количество тех, кому кредит не одобрили или же тех, кто его не пытался получить, остался практически без изменений и составил 16%.


Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1826 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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