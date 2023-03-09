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Греф: запас прочности позволяет Сберу вернуться к вопросу о дивидендах за 2022 год

9 марта 2023 11:11
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Греф: запас прочности позволяет Сберу вернуться к вопросу о дивидендах за 2022 год

Сбер завершил год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей.

Достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Такие слова главы Сбербанка Германа Грефа приводятся в материалах к отчетности кредитной организации.

"Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года", - отмечается в комментарии Грефа.

В начале февраля заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев заявил журналистам, что Сбербанк выплатит дивиденды за 2022 год в размере не меньше 50% от прибыли.

В прошлом году годовое собрание акционеров банка приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, пишет ТАСС. 

 

Теги: СберБанк

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