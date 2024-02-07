Главный для российских импортеров банк Китая остановил все расчеты с РФ

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Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, информацию подтвердили в деловых объединениях и финансовые консультанты. Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе, говорят собеседники «Ведомостей». «Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок», – рассказал владелец одной из компаний. Остановка расчетов ввиду почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти неминуем – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней (официально они продлятся с 10 по 17 февраля).

Другой собеседник «Ведомостей», предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что изначально, в декабре, в Chouzhou его уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями. Но несколько недель спустя менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией вне зависимости от продукции или валюты платежа. Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического расположения – его штаб-квартира находится в г. Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию.

Один из источников «Ведомостей» отметил, что в данном случае проведение расчетов не зависит от платежной системы – прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. «Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», – пояснил он.

Информация о денежных и товарных потоках между Китаем и Россией доступна западным регуляторам даже в том случае, если контрагенты не пользуются SWIFT, подтвердил консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов. На китайскую CIPS давит SWIFT и запрашивает информацию об объемах финансовых операций с Россией, рассказал он со ссылкой на знакомых представителей китайских банков. Не все китайские банки подключены к СПФС, а те, которые присоединились, пользуются и другими системами. Одновременно применять несколько систем довольно сложно, рискованно и в целом создает конкуренцию между провайдерами, пояснил он.

«Ведомости» направили запросы в банк Chouzhou, Народный банк Китая (Центробанк КНР) и Банк России.