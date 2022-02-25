Фейк: в соцсетях появляются новости о сбоях в работе банков и блокировании вкладов

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Внимание, клиенты российских банков!

В соцсетях появляются новости о сбоях в работе банков и блокировании вкладов. Данная информация является недостоверной.

Об этом заявляют все основные крупные банки в стране.



«Все отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам. Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Вы можете открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме».

Подробную информацию можно найти здесь:

https://alfabank.ru/

https://www.vtb.ru/

https://www.raiffeisen.ru/

https://www.sberbank.ru/

https://koshelev-bank.ru/

https://www.gazprombank.ru/

https://www.tinkoff.ru/

https://www.rshb.ru/

https://mkb.ru/

https://www.open.ru/