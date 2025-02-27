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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля пришлось отложить для доработки проекта, передает iphones.ru.

"Поэтому наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось. А именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов для бизнеса, для людей и новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", - Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России.

Изначально планировалось, что с 1 июля 2025 года все кредитные организации должны будут предоставлять своим клиентам операции с цифровым рублем. Новая дата запуска пока не объявлена.

Фото: freepik.com