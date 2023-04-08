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Эксперты дали совет россиянам, что делать сейчас с валютой

8 апреля 2023 16:38
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Сейчас стоит продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 рублей.

Сейчас стоит продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 рублей, если ориентироваться на доллар, поскольку апрельское ускорение роста ее курса к рублю сменилось фиксацией прибыли, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Доллар, евро и юань обновили в первой половине торговой сессии пятницы максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,50 рубля за американскую валюту, 91,32 рубля — за европейскую и 12,14 рубля — за китайскую. При этом в пятницу они подскакивали максимально на 2,3-3,5%. Однако днем весь рост был ими растерян и курсы падали ниже закрытия четверга: до 80,74 рубля за американскую валюту, 88,25 рубля — за европейскую и 11,73 рубля — за китайскую.

Разворот вверх рубля в пятницу совпал с публикацией предварительных данных Минфина по бюджету за первый квартал, согласно которым в марте "профицит бюджета составил 180 миллиардов рублей", отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. Связан же он не непосредственно с новостью по бюджету, а с появлением на рынке игрока, способного развернуть тренд, добавляет он.

"Хотя совпадение со временем публикации данных по бюджету вряд ли случайно, особенно учитывая заявление в четверг министра финансов Антона Силуанова о том, что рубль вскоре будет укрепляться. В таких условиях мы бы не стали делать ставку на дальнейшее ослабление рубля. Видимо, нужно искать момент для фиксации прибыли от предыдущей покупки долларов", — говорит Михеев.

"Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60-70 рублей. Мы считаем потенциал дальнейшего масштабного ослабления рубля свыше текущих уровней маловероятным", — полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

 

Фото:   ru.freepik.com

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