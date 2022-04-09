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Эксперт: рост курса рубля не продолжится

9 апреля 2022 12:16
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Эксперт: рост курса рубля не продолжится

Несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару, рост курса российской валюты не продолжится, считает аналитик «Велес капитал» Елена Кожухова.

После быстрого падения в начале марта рубль в последний месяц активно укреплялся, в том числе и на завершающейся неделе. Курс доллара снизился на 9,4% до 76 рублей, курс евро - на 11% до 82,7 рубля. Временами курс этих валют опускался до 71 и 77 рубля соответственно.

Эксперт считает, что рубль прекратит укрепление в связи с западными санкциями, сохраняющейся геополитической напряженностью, а также смягчением валютного контроля и денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

По мнению эксперта, рост рубля был связан с коррекцией после исторических минимумов. Она считает, что укреплению курсу рубля содействовало решение российских властей перевести на рубли расчеты за экспортируемый газ.

Кожухова отметила снижение спроса на валюту на внутреннем рынке России и увеличение положительного сальдо торгового баланса РФ.

«Ожидать закрепления доллара ниже уровня 70 рублей в ближайшей перспективе стоит при заметном ослаблении геополитической напряженности», - сказала Кожухова, отметив, что это повлечет за собой и дальнейшее смягчение политики ЦБ РФ.

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