Эксперт: число самозапретов на кредиты вырастет до 25 млн за 3-4 года

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Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что количество граждан РФ, установивших самозапрет на получение кредитов, вырастет до 25 миллионов за три-четыре года. Об этом он заявил в эфире "Радио России", пишет Смотрим.

По его словам, разными формами кредитования пользуются приблизительно 60% населения страны.

"Восемь миллионов в первые четыре недели [установили самозапрет], потом статистика замедлилась, потом было 10 миллионов, сейчас 12 с половиной миллионов. Мой личный прогноз, что приблизительно до 25 миллионов цифра дойдет в течение трех-четырех лет и там стабилизируется. Но эта цифра не будет расти значительно к концу года, темпы будут замедляться все больше и больше", – сказал Мехтиев.

С 1 июня снять самозапрет на получение кредита стало сложнее. Теперь обращение о снятии запрета будет рассматриваться два дня, в случае положительного решения ответ появится в кредитной истории. Кроме того, вместо подтверждения по SMS или ввода пароля теперь для отмены опции нужно использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).