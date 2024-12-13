Экс-глава ЦБ спрогнозировал повышение ключевой ставки 20 декабря

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На предстоящем заседании 20 декабря Центральный банк России может повысить ключевую ставку на один процентный пункт, до 22%. Об этом сообщил бывший глава ЦБ Сергей Дубинин.

«С точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана, и ставка будет увеличена на один процентный пункт, то есть с 21% до 22%», — отметил Дубинин. Его слова передает «Газета.Ru».

Бывший глава ЦБ подчеркнул, что изменение ключевой ставки ЦБ не приведет к мгновенным изменениям в экономической ситуации страны, особенно в части борьбы с инфляцией. Реальные изменения могут проявиться лишь спустя полгода, поэтому ожидать немедленного снижения инфляции не стоит.