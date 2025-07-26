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Экономист спрогнозировал эффект от снижения ключевой ставки ЦБ

26 июля 2025 12:48
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Экономист спрогнозировал эффект от снижения ключевой ставки ЦБ

После снижения ключевой ставки представителям бизнеса, которые платят деньги по кредитам, станет немного полегче. Такое мнение кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака высказал в пятницу, 25 июля, после соответствующего решения Центрального банка (ЦБ) России, пишут "Известия".

Ранее в этот день регулятор принял решение снизить ключевую ставку на два процентных пункта — с 20 до 18%, сообщает 360.ru.

Кульбака предположил, что, вероятнее всего, ни с кредитами, ни со вкладами после снижения ставки почти ничего не произойдет, так как с точки зрения потребительского рынка это небольшое, символическое изменение, показывающее, что ЦБ контролирует инфляцию.

«Два процентных пункта — это не очень большая величина. Скажем, кому-то станет чуть полегче из бизнеса, кто платит деньги по кредитам, но в целом больших изменений не произойдет. Собственно говоря, это правильно, так и положено: задача Центробанка — делать так, чтобы резких изменений никаких не было», — заключил он в беседе с Lenta.Ru.

В этот же день Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до уровня 18% годовых, передает RT. Отмечалось, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приняты в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция снизится до 6–7% в текущем году, а в 2026-м вернется к 4%.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ допускает в будущем снижение ключевой ставки на 1,1,5 или 2%, передает НСН.

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