Экономист спрогнозировал эффект от снижения ключевой ставки ЦБ

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После снижения ключевой ставки представителям бизнеса, которые платят деньги по кредитам, станет немного полегче. Такое мнение кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака высказал в пятницу, 25 июля, после соответствующего решения Центрального банка (ЦБ) России, пишут "Известия".

Ранее в этот день регулятор принял решение снизить ключевую ставку на два процентных пункта — с 20 до 18%, сообщает 360.ru.

Кульбака предположил, что, вероятнее всего, ни с кредитами, ни со вкладами после снижения ставки почти ничего не произойдет, так как с точки зрения потребительского рынка это небольшое, символическое изменение, показывающее, что ЦБ контролирует инфляцию.

«Два процентных пункта — это не очень большая величина. Скажем, кому-то станет чуть полегче из бизнеса, кто платит деньги по кредитам, но в целом больших изменений не произойдет. Собственно говоря, это правильно, так и положено: задача Центробанка — делать так, чтобы резких изменений никаких не было», — заключил он в беседе с Lenta.Ru.

В этот же день Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до уровня 18% годовых, передает RT. Отмечалось, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приняты в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция снизится до 6–7% в текущем году, а в 2026-м вернется к 4%.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ допускает в будущем снижение ключевой ставки на 1,1,5 или 2%, передает НСН.