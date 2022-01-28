Что будет со ставками по ипотеке? Мнение экспертов

122

В январе 2022 года некоторые банки, предоставляющие ипотечные продукты, не стали дожидаться заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке и повысили проценты по жилищным кредитам — сообщает агентство "Прайм". По мнению экспертов, остальные игроки не смогут остаться в стороне и жилищные кредиты будут дорожать.

Так, за 2021 год ключевая ставка Банка России выросла в два раза: за семь заседаний с 4,215% она выросла до 8,5% годовых, — пишет «Прайм» с отсылкой на заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве РФ Александра Цыганова. По его мнению, инфляционные процессы, которые мы наблюдали в мире весь прошлый год, в 2022 году продолжатся.

"Скорее всего на уровне 8,5% ключевая ставка не остановится и прибавит в течение первого полугодия 2022 года ещё 0,5‒1 процентного пункта. — рассуждает Цыганов, Понятно, что вслед за Банком России поднимают ставки крупнейшие ипотечные банки, при этом 10% — психологически важный рубеж для ипотечников, и поэтому ипотечные ставки пока выстраиваются вокруг этой величины, стараясь её не превышать. Это объясняет более сдержанный рост ипотечных ставок по программам без государственной субсидии, чем это могло бы быть вызвано экономической ситуацией и двукратным ростом ключевой ставки в 2021 году".

По информации агентства «Прайм» сейчас в России больше половины всех выдач ипотечных займов приходится на Сбербанк, но он пока сохраняет ставки на уровне прошлого года и, в отличие от некоторых других игроков рынка. Однако в ближайшее время эта ситуация может поменяться, считают собеседники агентства. Этому будет способствовать экономическая ситуация: уточняется величина инфляции, на этом фоне растут инфляционные ожидания, растут и ставки по депозитам. По мнению Цыганова, банки буду вынуждены будут повысить ставки по ипотечным продуктам.

Фото из открытых источников