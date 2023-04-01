Чебурашка станет модератором главной панельной сессии Сбера на ПМЭФ

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Сбер в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме — 2023 сделает Чебурашку модератором собственной панельной сессии. Полюбившийся миллионам кинозрителей персонаж будет воссоздан с помощью 3D-анимации и собственной технологии дипфейка, разработанной Сбером.

Для организации сложного проекта, который одновременно будет воссоздан в виртуальной реальности для участников и гостей дискуссии, потребуется слаженная работа команды мультипликаторов, операторов и режиссёров трансляции.

«Выбор нами Чебурашки в качестве модератора сессии Сбера неслучаен: в условиях информационной волатильности на рынке селебрити и "лидеров мнений" данный персонаж не создаст репутационных рисков в будущем», — комментирует пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняло участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

Александр Пушкин, русский поэт:

"Брови царь нахмуря, Говорил: «Вчера

Повалила буря Памятник Петра».

Тот перепугался. «Я не знал!.. Ужель?» —

Царь расхохотался: «Первый, брат, апрель!»