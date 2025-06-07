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Большинство банков РФ намерены снизить ставки по вкладам

7 июня 2025 11:50
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Большинство банков РФ намерены снизить ставки по вкладам

Российские банки планируют снижать ставки по вкладам после решения Центробанка о снижении ключевой ставки, пишет РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.

В пятницу Банк России сообщил о первом с 2022 года снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 20%. Сбербанк уже предупредил о снижении ставок по основной линейке вкладов "Лучший%" и "СберВклад" с 11 июня. Ставки будут снижены на 1 процентный пункт на всех сроках, а максимальная ставка по вкладам составит 19%.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что не исключают изменение условий по вкладам. Там также дали оценку, согласно которой российские кредитные организации будут снижать ставки на длительные сроки и предлагать более привлекательные условия по коротким депозитам.

В Совкомбанке сообщили, что максимальная ставка по вкладам составляет 20% после снижения. В кредитной организации также считают, что банки РФ будут снижать ставки по депозитам.

Директор департамента развития транзакционных и сберегательных продуктов "Московского кредитного банка" Татьяна Курзякова рассказала, что банк собирается корректировать условия по вкладам на следующей неделе, а снижение ставок составит от 0,2 до 1 процентного пункта.

Кроме того, традиционно после решения ЦБ скорректирует свои ставки банк "Русский стандарт".

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