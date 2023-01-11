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Более 190 млн рублей на добрые дела собрали на СберВместе в 2022 году

11 января 2023 14:00
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Более 190 млн рублей на добрые дела собрали на СберВместе в 2022 году

Благотворительная платформа СберВместе подвела итоги работы в 2022 году. Всего за год на платформе собрано 190,7 млн рублей — это взносы частных лиц и организаций (в 2021 году — 172,7 млн рублей), которые совершили 208 тыс. пожертвований. Собранные средства позволили закрыть 250 благотворительных историй.

Всего же с момента запуска проекта в 2018 году на СберВместе собрано уже 695 млн рублей, 541 история завершена, совершено 593 тыс. пожертвований.

На СберВместе любой человек или организация могут перевести любую сумму для конкретных получателей или фондов. Сейчас на платформе зарегистрировано 230 благотворительных фондов — все они проверены Сбером, чтобы исключить мошенничество. Каждая публикуемая история также проходит подобную проверку. Так банк гарантирует, что все пожертвования дойдут до адресатов и будут использованы по назначению.

На сайте представлены четыре направления помощи: детям, взрослым, природе и культуре. Перечислять деньги на добрые дела можно единоразово либо регулярно — в формате ежемесячной подписки, которую в любой момент можно отменить или изменить. Благотворитель получает отчёт о том, как были потрачены его деньги.

Регулярная помощь — это один из самых эффективных форматов благотворительности. Клиент выбирает конкретные благотворительные фонды и комфортную сумму, которая будет автоматически списываться ежемесячно. Фондам так намного легче планировать свои действия, увеличивать количество получателей помощи и повышать её качество.

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Каждый год на СберВместе мы собираем больше средств, чем в предыдущем году. И 2022-й не стал исключением. Мы чувствуем, что людям сейчас особенно важно делать добро, важно поддерживать тех, кому сложнее всего, и видеть отдачу от своих поступков. Например, в декабре 2022 года мы традиционно запустили акцию "Добрый новогодний подарок" на поддержку и обучение детей с особенностями развития и детей-сирот. Собранную сумму — 18 млн рублей — Сбер традиционно удвоил. Таким образом, на помощь детям было направлено 36 млн рублей».

Помочь можно не только на СберВместе, но и напрямую. Для этого необходимо указать нужную сумму и реквизиты фондов и перевести деньги со своих счетов или через приложение СберБанк Онлайн.

Теги: СберБанк

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