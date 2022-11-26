Bloomberg: ЦБ не ожидал, что «дружественные» страны массово откажутся принимать карты «Мир»

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Центробанк не ожидал, что «дружественные» страны будут массово отказываться от платежной системы «Мир» после угрозы США ввести санкции, сообщает Bloomberg.

Из девяти стран, которые поддерживали «Мир», шесть отказались от ее использования. Это произошло в октябре и ноябре после того, как Министерство финансов США выпустило предупреждение о санкциях в сентябре.

Карты «Мир» сейчас работают только в Белоруссии, Армении и некоторых банках Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Сейчас Банк России пытается придумать работающую альтернативу «Мир» за границей, пишет iphones.ru.

Магазины и отели в некоторых странах по-прежнему неофициально принимают карты «Мир», но отсутствие банковского процессинга ограничивает их привлекательность.