Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт

54

Российские банки пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.

РИА Новости отправило запрос системно значимым банкам и не входящим в их число нескольким крупнейшим кредитным организациям.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что 2023 году банк выпустил более 15 миллионов карт, из них более 3 миллионов – цифровые карты. В этом году банк уже выпустил 3,4 миллиона как пластиковых, так и цифровых карт. "Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты, поэтому полностью переходить на цифровые аналоги в ближайшее время мы не планируем", — добавили в пресс-службе ВТБ.