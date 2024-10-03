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Банки выступили против запрета на увеличение кредитных лимитов по картам

3 октября 2024 12:57
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Банки выступили против запрета на увеличение кредитных лимитов по картам

Банки увидели риски в законопроекте, который вводит запрет на повышение лимита по одной кредитной карте. Заемщики могут обойти эти ограничения путем открытия второй кредитки, что может ухудшить их кредитную историю

Банки выступили против законодательной инициативы ввести запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком, следует из писем Национального совета финансового рынка (НСФР), которые направлены ЦБ, Минфину, Совету Федерации и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (есть у РБК).

Законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля 2024 года и 2 октября принят в первом чтении. Автор инициативы — сенатор Айрат Гибатдинов. Документ вносит изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» и устанавливает запрет включать в договор потребительского кредита условия, «предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора потребительского кредита (займа)».

Механизм увеличения кредитного лимита в рамках одного договора используется в отношении кредитных карт. Как отмечается в письме НСФР, сейчас подавляющее большинство банков включает в условия договора с клиентами условие о возможности увеличения лимита кредитования в пределах установленного максимального значения. «Такой порядок увеличения лимита по карте юридически не является односторонним изменением договора в части изменения кредитного лимита», — добавляется там.

Автор законопроекта в пояснительной записке отмечает, что кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке, хотя это и не предусмотрено законодательством: «Возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму». Включая возможность увеличения лимита кредитования в договоры, банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию».

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