Я нашел ошибку
Главные новости:
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег

27 октября 2025 13:23
72
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег

С начала осени 2025 года российские банки вводят новые лимиты на снятие наличных в банкоматах. Максимальная сумма теперь зависит от типа карты и составляет от десятков до сотен тысяч рублей в день.

Также устанавливаются ежемесячные лимиты – от одного до трех миллионов рублей. Для клиентов с премиальными картами будут действовать индивидуальные повышенные лимиты.

Банки могут вводить дополнительные ограничения или снижать лимиты для отдельных категорий клиентов, а также для операций через QR-код.

Новые меры направлены на защиту от мошенников. Если операция покажется подозрительной, банк временно снизит лимит до 50 тысяч рублей на двое суток. Для клиентов, чьи данные могли быть скомпрометированы, устанавливается постоянное ограничение в 100 тысяч рублей в день.

Клиентам, которым стандартных лимитов недостаточно, банки предлагают специальные услуги и подписки для увеличения суммы. Другой способ – заранее заказать нужную сумму через личный кабинет и получить ее в отделении банка, пишет Самара-МК.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
292
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
632
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
564
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
485
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
588
Весь список