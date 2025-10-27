Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег

72

С начала осени 2025 года российские банки вводят новые лимиты на снятие наличных в банкоматах. Максимальная сумма теперь зависит от типа карты и составляет от десятков до сотен тысяч рублей в день.

Также устанавливаются ежемесячные лимиты – от одного до трех миллионов рублей. Для клиентов с премиальными картами будут действовать индивидуальные повышенные лимиты.

Банки могут вводить дополнительные ограничения или снижать лимиты для отдельных категорий клиентов, а также для операций через QR-код.

Новые меры направлены на защиту от мошенников. Если операция покажется подозрительной, банк временно снизит лимит до 50 тысяч рублей на двое суток. Для клиентов, чьи данные могли быть скомпрометированы, устанавливается постоянное ограничение в 100 тысяч рублей в день.

Клиентам, которым стандартных лимитов недостаточно, банки предлагают специальные услуги и подписки для увеличения суммы. Другой способ – заранее заказать нужную сумму через личный кабинет и получить ее в отделении банка, пишет Самара-МК.