банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

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Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор предложения по противодействию клиентов, которые идут на мошеннические схемы ради получения кешбэка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы объединения.

Банки намерены усилить борьбу с клиентами, которые мигрируют из банка в банк, получая кешбэк за возвращенный товар. Уточняется, что полная сумма покупки в этом случае начисляется на другую карту. Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин призвал заняться решением проблемы, поскольку такой лазейкой будут активно пользоваться мошенники.

На сегодняшний день каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких недобросовестных лиц, однако не может передавать данные о них куда-либо. В связи с этим АБР призвала Роскомнадзор активнее блокировать статьи и инструкции в интернете, "призывающие к заработку на возврате товара, а также описывающие любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка".

Кроме того, участники рынка выступили за создание межбанковской базы данных о клиентах, которые идут на мошеннические схемы ради получения кешбэка.

"По дропперам (клиенты, через чьи карты происходит незаконное обналичивание или вывод денег. – Прим. ред.) самостоятельное выявление [схемы банком] может закончиться внесением в базу данных МВД", – объяснили в АБР.

Так, банки обратились в ведомство с вопросом, возможно ли прописать в законодательстве о защите персональных данных право банков обмениваться между собой информацией о клиентах-фродерах. Отмечается, что в ответ Роскомнадзор выразил готовность рассмотреть такие предложения об изменении закона "в пределах компетенции".

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появится новое полномочие: служба сможет самостоятельно блокировать операции клиента на срок до 10 дней. Основанием для этого является подозрение, что денежные средства используются для легализации преступных доходов.

По словам замглавы Росфинмониторинга Германа Негляда, это поможет пресекать деятельность организаторов сомнительных схем.