Банки отключили от сервиса проверки клиентских паспортов

Все российские банки второй день отключены от сервиса проверки подлинности клиентских паспортов. По словам источников “Ъ”, от сервиса банки отключило МВД. Отсутствие связи с сервисом главным образом затрудняет выдачу онлайн-кредитов, говорят банкиры. Ситуация пока выглядит как технический сбой, но участники рынка отмечают, что, если она затянется, это сильно осложнит банковский розничный бизнес.

15 апреля банки оказались отключены от сервиса проверки подлинности паспортов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В начале дня это активно обсуждалось в профильных TG-каналах. Впоследствии эту информацию подтвердили источники “Ъ” в крупных банках. Как рассказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, от сервиса проверки паспортов отключили все банки, в том числе и те, у которых есть все необходимые аттестаты. Он считает, что речь идет «о техническом сбое на стороне МВД, конкретная причина которого нам неизвестна». В МВД на запрос “Ъ” о причинах отключения банков от сервиса не ответили.