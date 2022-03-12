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Банкам запретили брать комиссию за выдачу наличной валюты

12 марта 2022 12:52
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Банкам запретили брать комиссию за выдачу наличной валюты

Банкам запретили до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с граждан, которые пришли забрать валюту со своих вкладов или счетов. 

Также коммерческим организациям нельзя брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если она проводилась для последующей выдачи наличных. долларов США. Об этом сообщили в ЦБ РФ.

«Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны вернуть своим клиентам — физическим лицам», - добавили в Банке России.

Если клиенту выдана сумма, не превышающая 10 тысяч долларов США, комиссия, удержанная в долларах США, может быть зачислена на банковский счет или выдана наличными. Средства могут выданы как в валюте, как и в рублях.

«Если клиенту выдано 10 тысяч наличных долларов США, удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению», - пояснили в Банке России.

Для того, чтобы вернуть взятую банком комиссию, нужно обратиться в кредитную организацию с заявлением. Через три дня деньги окажутся у клиента.

Напомним, 9 марта вступило в силу нововведение ЦБ РФ. Согласно документу, вводится временный порядок операций с наличной валютой. Он будет действовать на протяжении полугода – до 9 сентября 2022, сообщается на официальном сайте регулятора, пишет ГТРК Самара.

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