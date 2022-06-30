Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области

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Карта жителя Самарской области – это социальный и банковский продукт. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, а на остаток банк «Солидарность» начисляет 5% годовых.

По карте предоставляются скидки и акции от партнеров программы лояльности, их уже почти 50. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. С 2022 года владельцам карт стал доступен новый функционал – с помощью этого универсального «пластика» можно получить ряд медицинских услуг, также ее можно использовать как полис ОМС при обращении в регистратуры лечебных учреждений во всем регионе.

«Карта жителя Самарской области за год стал очень популярным и востребованным проектом среди жителей региона. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона. Ежемесячно функционал карты жителя расширяется, появляются не только новые партнеры проекта, но и сервисы», – прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области», реализованный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, стартовал в июне 2021 года и всецело отвечает принципам национального проекта «Цифровая экономика». За год держателями карты жителя Самарской области стали почти 25 тыс. человек.

Оформить карту жителя Самарской области можно в любом офисе банка «Солидарность» или Банка ВТБ. Также подать заявление на выпуск карты жителя можно онлайн, зайдя на интернет-портал card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы.

Все новости о карте жителя Самарской области также можно найти в телеграм-канале @цифра_63: https://t.me/ditis_so по хэштегу #картажителясо