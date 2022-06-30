Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России хотят установить еще один государственный праздник
В России хотят установить еще один государственный праздник
Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях
Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях
В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП
В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП
Министерство культуры РФ возобновляет приём граждан в очном формате
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок
На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок
Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках
Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области

30 июня 2022 12:50
135
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области

Карта жителя Самарской области – это социальный и банковский продукт. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, а на остаток банк «Солидарность» начисляет 5% годовых.

По карте предоставляются скидки и акции от партнеров программы лояльности, их уже почти 50. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. С 2022 года владельцам карт стал доступен новый функционал – с помощью этого универсального «пластика» можно получить ряд медицинских услуг, также ее можно использовать как полис ОМС при обращении в регистратуры лечебных учреждений во всем регионе.

«Карта жителя Самарской области за год стал очень популярным и востребованным проектом среди жителей региона. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона. Ежемесячно функционал карты жителя расширяется, появляются не только новые партнеры проекта, но и сервисы», – прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области», реализованный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, стартовал в июне 2021 года и всецело отвечает принципам национального проекта «Цифровая экономика». За год держателями карты жителя Самарской области стали почти 25 тыс. человек.

Оформить карту жителя Самарской области можно в любом офисе банка «Солидарность» или Банка ВТБ. Также подать заявление на выпуск карты жителя можно онлайн, зайдя на интернет-портал card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы.

Все новости о карте жителя Самарской области также можно найти в телеграм-канале @цифра_63: https://t.me/ditis_so по хэштегу #картажителясо

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
30 июня 2022, 13:22
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
Госавтоинспекция Самарской области просит с пониманием отнестись к ведению временных ограничений. Транспорт
93
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
30 июня 2022, 10:14
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
Наталья Касперская отметила большой спрос на услуги российских компаний-разработчиков и интеграторов отечественного ПО. Новости компаний
173
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022, 17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям Политика
416
В центре внимания
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
30 июня 2022  13:22
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
95
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
30 июня 2022  12:50
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
128
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
30 июня 2022  10:14
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
174
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
417
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
468
Весь список