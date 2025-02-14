Я нашел ошибку
Главные новости:
Действующим законодательством предусмотрено два способа оплаты.
Жители губернии смогут выбрать вариант оплаты за техническое обслуживание газового оборудования
В конкурсе приняли участие семь команд учащихся 1–3 классов.
МЧС СО: конкурс смотра строя и песни прошел в самарской школе
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -3, -5°С.
15 февраля в регионе местами небольшой снег, до -8°С
ЦБ на первом в 2025 году заседании оставил ключевую ставку неизменной.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
«Зарница 2.0» - это новая версия легендарной игры, адаптированная под современные условия жизни.
В Самаре стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы.
В Самарской области вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
Прекрасная возможность глубже узнать друг друга, погрузиться в мир искусства и насладиться атмосферой творчества.
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
«Тотальный диктант» – это ежегодная акция, направленная на продвижение интереса к изучению русского языка и развитие навыков правильного письма.
СОУНБ приглашает на открытые уроки русского языка в преддверии «Тотального диктанта»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

14 февраля 2025 15:41
120
ЦБ на первом в 2025 году заседании оставил ключевую ставку неизменной.

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, говорится в сообщении регулятора, передает РБК.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», — объяснил свое решение ЦБ.

При этом на заседании 14 февраля ЦБ ухудшил прогноз по инфляции. Так, если в октябре он ожидал, что та составит 4,5–5% в 2025 году, то теперь прогнозирует рост цен на уровне 7–8%. В 2026-м инфляция вернется к цели ЦБ — 4%, рассчитывает регулятор.

«В четвертом квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 12,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции также увеличился в среднем до 12,1 после 7,6% в предыдущем квартале. Устойчивое инфляционное давление усилилось, отражая высокий внутренний спрос второй половины 2024 года. Вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление рубля», — объясняет ЦБ.

В начале месяца доллар стоил 99,9 руб., а 14 февраля — уже 91 руб. Резкое укрепление российской валюты началось после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа: темой были переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, инфляционные ожидания населения «сохраняются вблизи высоких уровней конца 2024 года», напоминает ЦБ. В январе они достигли годового максимума — 13,9%.

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», — подчеркивает ЦБ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
14 февраля 2025  12:59
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
216
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
228
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
235
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
206
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025  20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
1107
Весь список