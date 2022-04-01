Банк России смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж

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Теперь в течение месяца физлица имеют право перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц сумму не более 5 тысяч долларов.

"Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам", - уточнили в ЦБ.

При этом переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов - физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, приостановлены на полгода. Аналогичные ограничения действуют и в отношении юридических лиц, пишет РГ.