Банк России отверг идею заморозки вкладов как угрожающую банковской системе

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Центральный Банк России отклонил предложение о заморозке вкладов, подчеркнув, что это может подорвать основы банковской системы. Об этом 13 января сообщил регулятор.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», — указано в Telegram-канале.

Согласно данным регулятора, заморозка вкладов и ограничения на использование средств граждан и бизнеса могут привести к тому, что люди перестанут доверять банкам и размещать свои деньги в них. Это, в свою очередь, затруднит кредитование экономики.

Кроме того, ЦБ РФ исключил возможность использования заморозки вкладов как меры борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки, пишут "Известия".