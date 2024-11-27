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АТОР рекомендует россиянам покупать доллары нового образца

27 ноября 2024 17:06
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АТОР рекомендует россиянам покупать доллары нового образца

Доллары США, выпущенные до 2013 года, могут не принять за рубежом или обменивать по невыгодному курсу. Об этом рассказал РБК профессор РАНХиГС Алексей Войлуков.

Несмотря на то, что в США обязательства по приему старых купюр существуют, в других странах такие требования отсутствуют. Старые купюры, отличающиеся по цвету и степени защиты от подделки, могут вызвать подозрения у зарубежных финучреждений.

"Частные компании и финансовые институты, находящиеся за пределами США, могут не принимать банкноты США старых модификаций, боясь получить поддельную купюру, которую они самостоятельно выявить не могут", — пояснил эксперт. Он уточнил, что во многих странах циркулирует большое количество фальшивых долларов, поэтому многие могут отказываться от их приема.

Елена Виннер, независимый финансовый советник, добавила в интервью изданию, что отказ в приеме старых купюр может быть вызван техническими проблемами или подозрениями на подделку.

Экономист Александр Быстров отметил, что США не могут влиять на то, как за границей обращаются с их валютой. Например, во Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индии старые доллары могут обменивать неохотно или по невыгодному курсу.

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