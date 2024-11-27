АТОР рекомендует россиянам покупать доллары нового образца

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Доллары США, выпущенные до 2013 года, могут не принять за рубежом или обменивать по невыгодному курсу. Об этом рассказал РБК профессор РАНХиГС Алексей Войлуков.

Несмотря на то, что в США обязательства по приему старых купюр существуют, в других странах такие требования отсутствуют. Старые купюры, отличающиеся по цвету и степени защиты от подделки, могут вызвать подозрения у зарубежных финучреждений.

"Частные компании и финансовые институты, находящиеся за пределами США, могут не принимать банкноты США старых модификаций, боясь получить поддельную купюру, которую они самостоятельно выявить не могут", — пояснил эксперт. Он уточнил, что во многих странах циркулирует большое количество фальшивых долларов, поэтому многие могут отказываться от их приема.

Елена Виннер, независимый финансовый советник, добавила в интервью изданию, что отказ в приеме старых купюр может быть вызван техническими проблемами или подозрениями на подделку.

Экономист Александр Быстров отметил, что США не могут влиять на то, как за границей обращаются с их валютой. Например, во Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индии старые доллары могут обменивать неохотно или по невыгодному курсу.