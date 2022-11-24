Альянс в сфере искусственного интеллекта создаст собственный центр стандартизации и оценки эффективности моделей машинного обучения

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Альянс в сфере искусственного интеллекта планирует создать первый в России центр стандартизации и оценки эффективности моделей машинного обучения (ML). Об этом на международной конференции AI Journey сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Стандартизация и централизованная систематизация массивов данных позволит сделать единую библиотеку эталонных метрик и бенчмарков ML-моделей. Использование компаниями полученных данных упростит внедрение ИИ и позволит им объективнее прогнозировать результаты ML-решений, что в конечном счёте ускорит развитие технологий в рамках Национальной стратегии развития искусственного интеллекта и рост российской экономики.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Альянс ведёт постоянную работу по популяризации и внедрению ИИ-решений в масштабах страны, являясь флагманом цифровой трансформации. Чтобы двигаться вперёд, мы должны систематизировать накопленный опыт членов Альянса. Мы сделаем единую систему эталонных метрик и бенчмарков для оценки отраслевых ML-моделей, которые уже действуют или только создаются. В результате компании смогут самостоятельно создавать ИИ-решения и сравнивать их с имеющимися моделями, постоянно повышая их ценность и эффективность применения AI/ML. Это выведет рабочие процессы, связанные с ИИ, на качественно новый уровень».

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Компании альянса — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, МТС и РФПИ. Миссия ассоциации — быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке.