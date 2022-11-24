Алексей Толмачев: Сбер как работодатель предлагает большие возможности

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Алексей Толмачев рассказал, как вырасти в Сбере с позиции стажера до исполнительного директора.

Иногда люди стремятся любой ценой занять высокую позицию. Такие сотрудники подчиняют своей цели каждый шаг, но далеко не всегда добиваются успеха. В погоне за должностью можно упустить из виду главное: результаты текущей работы и удовольствие от того, чем занимаешься. Алексей Толмачев, исполнительный директор по нефинансовым сервисам в Поволжском банке Сбербанка, утверждает, что никогда не стремился занять новую карьерную высоту. Он рассказал о том, какие качества являются основными для карьерного роста в Сбере, и дал рекомендации новичкам, которые думают о работе в этой компании.

Компания – одна, а карьерные позиции – разные

— В системе Сбербанка я с 2009 года. Попал в эту компанию не случайно: еще со школы я отдавал себе отчет, чем хочу заниматься, и двигался к своим целям. Я поступил в университет на факультет «Финансы и кредит», получил специальность экономиста. На последнем курсе пошел на практику в отдел ценных бумаг Оренбургского отделения Сбербанка. По итогам практики руководитель отдела предложил мне работу. Тогда я пришёл на позицию инспектора ценных бумаг. Основной функционал заключался в работе с частными и юридическими лицами. Я выписывал векселя, принимал их к оплате. Через какое-то время перешел в отдел продаж, благодаря чему уже большую часть своей работы занимаюсь этим направлением. В то время мне и поступило предложение переехать в Самару на позицию главного клиентского менеджера, - так начался мой карьерный путь уже в этом городе. Сейчас я исполнительный директор по нефинансовым сервисам в Поволжском банке Сбербанка, который работает с семью областями. В среднем на каждой позиции я работал по полтора-два года.

На первых порах моя цель была просто попасть в Сбербанк. На тот момент в Оренбурге работало не так много представительств крупных компаний. В городе у Сбербанка была репутация надёжного работодателя с крутыми офисами, поэтому стать его сотрудником уже было для меня успехом. Мне всё было интересно, я по максимуму пытался все изучить.

Конечно, нельзя сказать, что в первые годы всё было идеально – это не про реальную жизнь. Но в целом все основные ожидания от этой работы совпали с реальностью. Как и все, я стремился заработать денег, но зарплата не являлась для меня ключевым фактором. Главное, что мне было интересно заниматься тем, что я делаю.

Работа в команде

— Сейчас в моей команде 12 человек. В переходе от «линейной» работы к руководству есть свои нюансы. Новый руководитель получает в подчинение людей, и здесь очень легко «попасть в ловушку», когда начальник считает своё мнение единственно верным.

В первые годы на руководящих позициях так произошло и со мной. Я управлял коллективом по принципу «Делайте так, и никак иначе». Но в процессе этот подход трансформировался. В реальной жизни не так часто бывает, что по какому-то вопросу существует только одно правильное мнение, и оно твоё. Даже если когда-то твоё понимание того или иного вопроса было верным – изменились внешние факторы, и старые решения уже не работают.

Поэтому сейчас я действую по-другому. Я обсуждаю важные решения с сотрудниками и говорю, как я бы поступил на их месте. Ребята высказывают свою точку зрения, и в диалоге мы приходим к общему мнению. То есть решения не «спускаются сверху», а появляются в результате общей договорённости.

Основная часть моего коллектива работает из разных офисов и городов Поволжья по удаленной связи. Мне жаль, что я не могу часто видеть их «вживую». Но как минимум раз в квартал мы собираемся на стратегические сессии, устраиваем мозговые штурмы, общаемся в неформальной обстановке, проводим спортивные турниры.

Как построить успешную карьеру

— Одно из основных качеств для успешной работы в Сбере – это любознательность. Мне всегда было интересно изучать что-то новое, разбираться, как всё устроено. Так я повышал свою экспертизу, чтобы на равных общаться и с коллегами, и с клиентами. Мои любознательность и тяга к новому помогали мне двигаться, показывать результат, расти.

В обучении помогает и сам работодатель. Сбер на сегодняшний момент дает возможность учиться всему, чему ты хочешь. Я заканчивал уровневую программу "Сбер 500" для руководителей среднего звена, это очень крутой опыт. Каждые две недели я сдавал зачёты на протяжении года. Прохождение этого курса я считаю одной из самых больших моих побед.

Сберу нужны активные, целеустремленные, ответственные, трудолюбивые люди, способные работать много и долго. Наш «идеальный сотрудник» жаждет больших побед, крупных сделок и достижений. Он испытывает эйфорию, когда чего-то добивается и выигрывает.

Но самое главное – человек должен понимать и отдавать себе отчет, чем хочет заниматься. Это я говорю всем своим сотрудникам и всем кандидатам на собеседовании. Только исходя из этого нужно принимать остальные решения.

Работа должна приносить удовольствие. Тогда сотрудник будет выполнять свои обязанности качественно. Самое плохое, когда выбирают работу, которую не любят. Например, привлекает высокая зарплата. Чтобы работать хорошо, такому человеку каждый раз придётся преодолевать себя. Рано или поздно это обязательно приведёт к выгоранию.

Не всё гладко и просто

— В самом начале карьеры главной сложностью было изучить огромное количество внутренних нормативных документов. По сравнению с этим всё остальное – в принципе мелочи. Это было примерно, как выучить наизусть «Войну и мир». Затем я пришёл в новое для себя направление – кредитование юридических лиц. И снова нужно изучать толстые тома внутренних регламентов – в Сбере их всегда было очень много. Смотришь на них и думаешь: «Это вообще реально прочитать?»

И тут мне помогли опытные наставники. Они сказали: «Хватит зубрить, ты все равно это никогда не выучишь. Будешь на практике сталкиваться с тем или иным вопросом – так всё и освоишь». Каждый конкретный регламент лучше «поднимать» и изучать, когда перед глазами живой пример. Когда информация основана на практике, она запоминается намного лучше.

Мне кажется, отторжение всего нового – нормальная реакция человека. Мозг автоматически старается избегать того, что сложно. Но если есть желание разобраться в каком-либо вопросе – можно преодолеть любые трудности. Понятно, что они не исчезнут, как по взмаху волшебной палочки, но уже не будут казаться нерешаемыми.

Достижение значимых результатов иногда приводит к самоуспокоенности. Попадаешь в зону комфорта, из которой очень сложно выйти. Но я не хочу останавливать на том, чего уже достиг, мне этого недостаточно. Моя основная цель – расти и двигаться дальше. Для этого есть и желание, и энергия.

Рекомендации будущим сотрудникам

— Сбер как работодатель предлагает большие возможности. Это хороший полигон для развития, роста, формирования базы для комфортной жизни. Но главную роль в своём карьерном и жизненном развитии играешь ты сам. Если не будешь правильно использовать свои возможности – никто тебе не поможет.

Сбер дает человеку знания, опыт, связи, достойную оплату труда. Материальная и нематериальная составляющая прозрачны и понятны. Ты знаешь, что нужно делать, чтобы больше зарабатывать и расти. Есть инструментарий обучения и проверки грамотности, компетенции, уровня знаний. Если человек понимает, чего хочет, и готов работать, то в Сбере есть всё, чтобы воплотить его планы в жизнь.

Лично мне всегда странно видеть, как некоторые люди сразу хотят попасть на какую-то высокую позицию. Считаю, это неправильная цель. Наверное, каждый будущий управленец должен начинать с рядовых позиций. Тем более внутри Сбера существует много возможностей двигаться и расти, если ты этого сам хочешь.