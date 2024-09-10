14% самарцев больше не берут кредиты после того, как пострадали по незнанию

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32,8% жителей Самары из-за отсутствия финансовой грамотности совершали необдуманные траты и брали кредиты со слишком высокими ставками, что ухудшило их финансовое положение. Поэтому 14% больше не влезают в долги, а на крупные покупки стараются копить. Такие данные получила «АльфаСтрахование» по итогам опроса.

Кредитами в лицензированных кредитных организациях пользовались 72,5% горожан. Микрозаймы по объявлению брали 18% опрошенных. Остальные использовали возможность ссуды у работодателя.

Кредиты на бытовые нужды использовали 27,1%. Ипотеку с высокой ставкой – 23,2%. 11,4% брали рассрочку под низкий процент. 10,9% пользовались кредитными картами, но отметили, что превышали период беспроцентной рассрочки.

Большинство опрошенных (57,3%) признались, что платежи по займам превышали 40% от дохода. У 11% респондентов доходили до 90%. 9,7% были близки к банкротству, но смогли избавиться от финансовых проблем.

На ликвидацию большинства задолженностей, кроме ипотечных, 51,9% участников исследования потратили от 6 до 12 месяцев. 35,4% – до 6 месяцев. 11,6% не смогли справиться с выплатами за год и растянули их на 18 месяцев и более.

Курсы финансовой грамотности за последний год прослушали 45,3% респондентов. 68,6% стали внимательно изучать кредитные договоры на предмет наличия скрытых платежей. 14% больше не берут кредиты, а крупные покупки планируют заранее, стараясь накопить на них.

Участие в опросе приняли 1299 человек.