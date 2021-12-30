Более 90 исследовательских работ представили школьники и студенты на самарской конференции по финансовой грамотности

156

Учащиеся 5-11 классов школ из 7 городов и 8 районов Самарской области и их педагоги стали участниками VII областной научно-практической конференции «Финансовая грамотность: финансовая безопасность и финансовая стабильность». Впервые в ней участвовали также студенты средних специальных образовательных учреждений и колледжей.

Всего учащиеся представили 90 исследовательских работ по различным темам – от киберграмотности до деятельности финансовых организаций и платежной системы России. Школьники и студенты разбирались, как обнаружить скрытые платежи предложениях финансовых организаций, и можно ли создать специальных сервис для проверки ссылок на наличие вирусов. В одной из секций участники анализировали финансовые успехи и ошибки литературных персонажей: героев книги М.Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», романа И.Ильфа и Е.Петрова «12 стульев», сказок «Как старик корову продавал», «Три поросенка», «Вершки и корешки» и других произведений.

Научно-практическая конференция проходит ежегодно под эгидой Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, министерства образования и науки Самарской области, Регионального центра для одаренных детей.

Заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова:

«Уметь грамотно распоряжаться своими средствами и отличить мошенников, понимать, как устроены банки, чем различаются платежные системы – все эти специфические знания необходимы и крайне востребованы в повседневной жизни. Поэтому областная научно-практическая конференция «Финансовая грамотность: финансовая безопасность и финансовая стабильность» - важное событие для системы образования Самарского региона. Она направлена на формирование интереса к решению проблем финансового характера, чувства личной ответственности за принятие финансовых решений, развитие навыков исследовательской работы».

Управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова:

«Мы благодарны всем участникам конференции за интерес к теме финансовой грамотности. Вступая во взрослую жизнь, каждому человеку нужно иметь представление о существующей финансовой системе, о налогах, о пенсионном обеспечении, инвестировании, уметь оценивать возможные финансовые риски, знать свои права и способы их защиты. Эти знания помогают принимать финансово грамотные решения, что способствует финансовому благополучию».