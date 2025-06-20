Жительнице Самары социальный контракт помог превратить любимое хобби в прибыльное дело

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Жительница Самары Екатерина Красовская, мама двоих детей, с помощью социального контракта открыла мастерскую по созданию украшений из эпоксидной смолы. Раньше она делала подарки только для друзей, а теперь получает не менее 10 заказов в месяц.

«Соцконтракт дал уверенность, что это не просто хобби, а серьезное дело», – делится Екатерина. На выделенные средства она арендовала помещение и закупила материалы.

С 2025 года соцконтракты предоставляются в рамках нацпроекта «Семья». В Самарской области заключено уже более 2700 контрактов, больше половины – на открытие бизнеса. 70% получателей успешно реализуют проекты в первый же год.

Воспользоваться данной мерой поддержки могут многодетные семьи, граждане с низкими доходами и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Благодаря изменениям, инициированным губернатором Вячеславом Федорищевым, срок рассмотрения заявки сократился до 15 дней, а отчётность стала проще.