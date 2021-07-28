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«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга

28 июля 2021 11:54
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«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга

Мероприятие состоялось в рамках двухдневного рабочего визита представителей Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России в Самарскую область, целью которого послужило обсуждение перспективных направлений сотрудничества в торгово-экономической сфере и знакомство с инвестиционными возможностями региона.

Визит был организован Агентством по привлечению инвестиций Самарской области совместно с министерством экономического развития и инвестиций региона.

Вчера официальная часть визита стартовала на площадке «Мой бизнес» с презентации инвестиционной привлекательности региона, которую провел министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, после чего было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по привлечению инвестиций Самарской области и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой.

Сегодня, в ходе второго дня своего пребывания в Самарской области, делегация посетила значимые инвест-площадки и предприятия Тольятти. Бельгийские и люксембургские предприниматели ознакомились с экосистемой технопарка «Жигулевская долина», посетили Особую экономическую зону «Тольятти» (ОЭЗ), производство ООО "Аккумалюкс Рус" и Индустриальный парк АО «АВТОВАЗ».

В Конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялось обсуждение инвестиционных возможностей Самарско-Тольятинской агломерации, в котором приняли участие представители администрации г.о. Тольятти, директор государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» - управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, руководство ОЭЗ «Тольятти», а также представители компаний-резидентов технопарка и предприятий города, которые презентовали свои разработки участникам бизнес-миссии.

Александр Сергиенко выступил с презентацией об экосистеме технопарка «Жигулевская долина», акцентировав внимание участников встречи на влиянии малого и среднего бизнеса, представленного стартапами, на формирование новых трендов развития экономики:

- Мы живем в стремительно трансформируемом мире, когда жизненные циклы услуг и товаров стремительно сворачиваются, поэтому на технологических границах возникла тенденция стремительного роста малых стартапов, которые становятся «Единорогами» рынка. Именно внимание к субъектам малого и среднего предпринимательства является ответом на технологические вызовы времени. Через оператора инновационной деятельности региона – ГАУ «ЦИК СО», резидентов «Жигулевской долины» и компании, развивающиеся не только в нашей экосистеме, но и в «ОЭЗ» и «ТОСЭР» происходит трансформация и «выращивание» ядра экономики. При поддержке министерства экономического развития региона во главе с Дмитрием Богдановым, мы реализуем стратегию лучших практик и постепенно двигаемся от использования hard к soft skills. Так, например, благодаря использованию кейса imoscow.ru, в 2020 году мы успешно перенесли инновационный профиль региона на платформу isamara.ru, где собраны все участники инновационного процесса не только Самарской области, но и других городов Поволжья, - отметил Сергиенко.

О преимуществах развития бизнеса на территории Тольятти иностранным гостям рассказала руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти Ирина Потапова.

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» Сергей Андреев рассказал о налоговых льготах и на территории ОЭЗ.

Далее стороны продолжили диалог, представив друг другу презентации проектов, которые на сегодняшний день реализуют их компании. Большой интерес у иностранцев вызвал доклад управляющего директора проекта компании-резидента технопарка «Жигулевская долина» ООО «МОРГАН СЕКРЕТ» Петра Воронкова о коллаборации с крупнейшим заводом дверей «Феррони» в сфере производства биометрических дверных замков.

В завершение своего визита в технопарк члены Бельгийско-Люксембургской делегации провели прямые переговоры с руководителями предприятий резидентами «Жигулевской долины», а также посетили экспозицию уникальных разработок резидентов «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63», где каждый год более 1000 детей проходят бесплатное обучение инновационным профессиям.

- Возможно, именно эта встреча станет в будущем отправной точкой для реализации крупных международных проектов и привлечет дополнительные инвестиции, - резюмировал встречу Олег Прозоров, глава Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.

Теги: «Жигулевская долина» Бельгия В центре внимания делегация Люксембург технопарк

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