«Жигулевская долина» продолжает налаживать партнерство с Республикой Беларусь

50

Технопарк «Жигулевская долина» посетила официальная делегация из Республики Беларусь. Целью приезда почетных гостей из соседнего государства стало знакомство с инфраструктурой и инвестиционными возможностями Тольятти, а также обсуждение перспективных направлений сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Управленческая команда региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяет пристальное внимание созданию комфортных условий для работы малого бизнеса и крупных инвесторов. Регион интересен как российским, так и зарубежным компаниям, которые доверяют руководству Самарской области и успешно реализуют здесь свои проекты.

Со стороны Беларуси во встрече участвовали представители Бобруйского горисполкома, а также крупных предприятий - ОАО «Белшина» и ОАО «Бобруйский машиностроительный завод».

Представители делегации провели встречу с руководством города, посетили особую экономическую зону «Тольятти» и технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», пообщались с предпринимателями, посетили ПАО «АВТОВАЗ», а также приняли участие в праздновании Дня города.

«Мы продемонстрировали почетным гостям из Республики Беларусь инвестиционный потенциал Самарской области, наметили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного партнерства, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Наш регион интересен бизнесу в качестве территории для реализации проектов. И мы всегда рады инициативам российских компаний и иностранных инвесторов, готовы предоставить им комплекс инструментов поддержки, развитые инвестплощадки, административное сопровождение и системную, совместную работу для быстрого запуска».

В ходе встречи в «Жигулевской долине» заместитель директора технопарка Игорь Смирнов рассказал гостям о возможностях экосистемы «Жигулевской долины», а также представил ряд инновационных проектов, реализуемых резидентами технопарка, отметив положительный опыт сотрудничества с Республикой Беларусь:

«Для нас взаимодействие с белорусскими компаниями началось весной прошлого года, когда технопарк «Жигулевская долина» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко вместе с представителями бизнес-сообщества Республики. Затем у нас побывали представители Белорусской торговой биржи. С тех пор мы активно взаимодействуем, нам удалось перешагнуть многие барьеры и наметить план взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул Игорь Смирнов.

Гостям также представили несколько проектов компаний-резидентов технопарка, которые имеют высокий потенциал реализации в инфраструктуре белорусских предприятий. Среди них: ООО «Морган Секрет», ООО «Центр технических проектов», ООО «Энерго-Трейд», ООО ТПК «ПОЛИМЕР-НЕКСТ» и ООО «РЕКО».

«Несмотря на текущую ситуацию, мы активно двигаемся вперед и видим новые возможности для развития. Мы открыты для любых инициатив в плоскостях малого, крупного, инновационного бизнеса и готовы выступать мостом для налаживания всестороннего партнёрства», - отметил заместитель главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин.

Также участники встречи посетили экспозицию резидентов технопарка и побывали на экскурсии в Региональном центре инжиниринга, созданном на территории «Жигулевской долины».

Гостей из Бобруйска заинтересовал механизм получения статуса резидентов «Жигулевской долины» иностранными компаниями и возможность использовать меры поддержки по выращиванию инновационного бизнеса через экосистему технопарка, а также возможности реверс-инжиниринга, которые сегодня пользуются активным спросом в РЦИ.

По итогам визита сторонами были намечены дальнейшие шаги взаимодействия в сфере бизнеса и инноваций.