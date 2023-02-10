«Жигулевская долина» – лучший в России региональный оператор «Сколково»

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Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» признан лучшим региональный оператором «Сколково» по итогам 2022 года. Самые успешные региональные площадки развития технологического предпринимательства названы на четвертой конференции Skolkovo Regions, которая на днях состоялась в Москве.

«Жигулевская долина» по итогам 2022 года заняла первую строчку рейтинга. Как отметили представители Сколково, технопарк является безусловным лидером по участию в мероприятиях, направленных на развитие технологического предпринимательства в регионе.

Областное Правительство и лично Губернатор Дмитрий Азаров пристальное внимание уделяют созданию всех необходимых условий для высокотехнологического бизнеса. Главным оператором этой деятельности в регионе является технопарк «Жигулевская долина». Здесь резиденты получают комплексную поддержку в самых разных формах: от консультационных услуг до поиска инвесторов, размещения в офисных и производственных корпусах технопарка, организации участия в профильных выставках, а также – привлечения льготного финансирования.

«Именно в «Жигулевской долине» появился первый региональный индустриальный партнер «Сколково» – группа компаний «Феррони». Компания совместно с Фондом запустила программу поиска технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В 2021 году технпарк стал площадкой проведения выездной Школы региональных операторов, где мы делились с коллегами нашими лучшими практиками и готовы делать это в дальнейшем. «Жигулевская долина» ежегодно входит в число лучших технопарков страны. И инноваторы региона успешно реализуют здесь свои проекты с нашей поддержкой. Только по программам Фонда содействия инновациям за последние два года мы смогли привлечь 633 млн рублей федеральной поддержки для 136 компаний. Мы ждем инициативных людей, креативные команды разработчиков с их идеями и проектами! Добро пожаловать в «Жигулевскую долину»!».

В рейтинге «Сколково» приняли участие 24 операторов из российских регионов. Ежегодно федеральные эксперты оценивают регоператоров по трем критериям: прирост участников проекта «Сколково» в регионе, объем привлеченных резидентами инвестиций и количество полученных патентов, а также количество проведенных совместных мероприятий по развитию инноваций в регионе.

«В 2021 году мы были в тройке победителей, теперь мы – первые. Сегодняшний успех показал, что мы умеем двигаться вперед и на текущий год мы поставили перед собой большие цели. Идет трансформация мер поддержки технологических стартапов, создание точек роста новой экономики. Мы продолжаем неформальное общение с другими региональными операторами Сколково, это помогает нам обмениваться опытом и лучшими практиками», - отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Проконсультироваться по вопросам подачи заявки на получение статуса резидента «Жигулевской долины» и «Сколково» можно по единому номеру технопарка: 8(8482) 93-00-93