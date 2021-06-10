Завод по производству входных металлических дверей «Феррони-Тольятти» за лето примет на работу 900 человек

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Тольяттинский завод по производству металлических дверей «Феррони-Тольятти» продолжает набор сотрудников на вновь создаваемые рабочие места. Сегодня предприятию требуются более 900 человек, среди которых сварщики, мастера участков, операторы станков, маляры, шлифовщики, подсобные рабочие, слесари, столяры, облицовщики, лаборанты, инженеры, контролеры качества и др.

Штат предприятия сегодня составляет 800 человек, всего компания создаст 2 тысячи рабочих мест с комфортными условиями труда, достойной и «белой» заработной платой, перспективами карьерного роста на предприятии.

«Феррони-Тольятти» расположился на площадке бывшего предприятия АвтоВАЗагрегат. Реализация столь масштабного инвестпроекта находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. Формирование благоприятного делового климата – одно из ключевых направлений Стратегии лидерства, обозначенной Главой региона.

«С командой областного правительства мы посещали завод Феррони в марте, в ходе рабочего визита в Тольятти. Сегодня предприятие работает в режиме опытного и полностью готово к старту серийного производства. С выходом на плановые объемы уже с августа здесь будет выпускаться более 2 млн дверей в год. На сегодняшний день «Феррони» - это компания №1 по производству и продаже входных металлических дверей в России и всей Европе. Правительство региона, министерство экономического развития, городские власти готовы и дальше полностью сопровождать инвестиционные проекты и оказывать им необходимую поддержку для развития как Тольятти, так и всего региона в целом!», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас на заводе ведется монтаж и подготовка к запуску автоматической сборочной линии – итальянские специалисты одновременно с пусконаладочными процессами обучают сотрудников работе с высокотехнологичным оборудованием.

Как рассказал директор по производству «Феррони-Тольятти» Вадим Харламов, абсолютно каждая дверь, собранная на заводе, проходит тщательный контроль качества. «Отдел технического контроля оценивает изделия на соответствие необходимым внешним признакам и техническим характеристикам. Затем дверь упаковывается и отправляется заказчикам. Сейчас мы вышли на максимальные объемы ручной сборки. Запуск автоматической линии позволит нам уже в этом месяце нарастить выпуск готовых изделий с 250 до 700 единиц. С выходом на плановые мощности мы будем производить по 5-6 тысяч дверей в сутки», - рассказал Вадим Харламов.

Руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Елена Базаева отметила, что проект «Феррони-Тольятти» очень важен для города. «Это не только дополнительные рабочие места, но и налоговые отчисления, которые в дальнейшем мы направляем на решение социальных вопросов», - подчеркнула она.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров подписал соглашение с Мариной Павловой, генеральным директором компании «Феррони». Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта «Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти» на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более 6 млрд. рублей и создание еще 1500 новых рабочих мест.

Также в ходе встречи было подписано соглашение между Фондом «Сколково» и «Феррони», которое позволит продолжить исследовательскую работу на площадке регионального оператора Фонда в Самарской области — Технопарка «Жигулёвская долина». В результате подписания соглашения компании может быть присвоен статус индустриального партнера Фонда «Сколково». «Феррони» сможет внедрять инновационные разработки на производстве противопожарных дверей и всех комплектующих. Общий объем инвестиций по всем запланированным проектам составит более 15 миллиардов рублей.

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