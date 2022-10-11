Завод Nissan в России перейдет в госсобственность

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Завод Nissan в Петербурге переходит в госсобственность по той же схеме, по которой государство получило активы Renault. Обслуживанием автомобилей Nissan в России теперь будет заниматься АвтоВАЗ



Все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Петербурге, перейдут в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», сообщили в Минпромторге. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение шести лет.



«Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ. Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве», — сообщило ведомство.



Обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет обеспечивать АвтоВАЗ. В российском автоконцерне сообщили РБК, что ждут подписания необходимых документов. АвтоВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки. «После подписания необходимых соглашений АвтоВАЗ начнет процесс перевода под свое управление функций гарантийного и послепродажного обслуживания клиентов Nissan, для чего будет использован аналогичный успешный опыт с брендом Renault», — сообщила компания.



Производственный цикл на заводе Nissan и 2 тыс. рабочих мест будут сохранены, пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РБК.



