Завершилось обучение для сотрудников кадровых служб предприятий Самарского региона

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Сегодня завершилось обучение для сотрудников кадровых служб предприятий региона, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Образовательная программа «Специалист по управлению персоналом» была разработана министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области, чтобы повысить эффективность работы кадровых служб в условиях повышенного спроса на рабочую силу. В первом потоке обучились 79 специалистов из 34 организаций.

К разработке программы были привлечены опытные эксперты, имеющие практический опыт в этой деятельности, а также представители кадровых служб крупных предприятий региона.

Слушателей знакомили с современными технологиями поиска новых сотрудников и сохранения действующего персонала, учили внедрять принципы бережливого производства и использовать инструменты снижения стресса и уровня напряжения на рабочем месте, давали практические навыки работы, в том числе в разработке бренда работодателя, чтобы привлекать кадры из других регионов.

«Обучение охватило много разных тем, которые касаются управления персоналом, - поделилась Елена Лапаева, начальник отдела развития и подготовки персонала ОАО «Самарский металлургический завод». - Рада, что прошла это обучение, потому что оно как никогда актуально, ведь большие предприятия, такие как наше, сейчас испытывают нехватку кадров. Мы обсуждали улучшение методов поиска персонала, инструменты и возможности. Очень понравилось, что специалисты министерства труда подробно рассказали обо всех программах для работодателей».

По итогам обучения врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина вручила удостоверения о повышении квалификации.

«Это первый опыт организации такого обучения, - отметила Ирина Никишина, - мы ждем ото всех обратную связь, чтобы скорректировать программу на будущее. Думаю, что сотрудникам кадровых служб было полезно не только обучиться, но и пообщаться друг с другом, обменяться опытом. Спасибо всем за активность. Желаю, чтобы на ваших предприятиях была полная укомплектованность квалифицированными кадрами!»

Работа по обучению специалистов кадровых служб будет продолжена, всего в этом году планируется обучение порядка 300 специалистов по управлению персоналом предприятий и организаций Самарской области. Такая работа будет иметь долговременный эффект, ведь подбор и обучение кадров напрямую влияет на эффективную работу всех сфер экономики и социальных структур.

Фото предоставлено министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.