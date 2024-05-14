Зарплаты в Самарской области по сравнению с прошлым годом выросли на 16 тыс. рублей

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать все большие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на рынке труда Самарской области, пишет hh.ru.
В Самарской области произошел сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года: зарплаты в вакансиях выросли с 40 тыс. до 55,9 тыс., то есть почти на 16 тыс. рублей за год.
Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях для работников сферы сельского хозяйства (+35 тыс. до 96,7 тыс. рублей) и в сфере добычи сырья (+34 тыс. до 94,6 тыс. рублей). Также выросли зарплаты и в сферах логистики (+30 до 84 тыс.), в топ-менеджменте (+28,5 тыс. до 99,8 тыс.), для обслуживающего персонала (+24,6 тыс. до 67 тыс.), в строительстве (+24 тыс. до 74 тыс.).
Начали расти зарплаты и для рабочего персонала: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 22,6 тыс. до 70,8 тыс. рублей. Зарплаты в предложениях для представителей сферы автомобильного бизнеса этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 22,4 тыс. до 75 тыс.
По сравнению с другими регионами ПФО Татарстан находится на 1 месте. Активней других увеличивают доход компании из Нижегородской области (+18 тыс. до 59,8 тыс. в 2024 году). При этом большая часть регионов ПФО отстает по росту зарплат от общероссийского тренда (прирост в среднем на 17,4 тыс. рублей за год).
|
Регион
|
Весна 2024
|
Весна 2023
|
Динамика за год
|
Нижегородская область
|
59 781 ₽
|
41 860 ₽
|
17 921 ₽
|
Оренбургская область
|
51 782 ₽
|
35 915 ₽
|
15 866 ₽
|
Республика Татарстан
|
60 923 ₽
|
45 087 ₽
|
15 836 ₽
|
Самарская область
|
55 966 ₽
|
40 144 ₽
|
15 822 ₽
|
Республика Марий Эл
|
49 714 ₽
|
35 005 ₽
|
14 709 ₽
|
Пермский край
|
54 709 ₽
|
40 050 ₽
|
14 659 ₽
|
Кировская область
|
49 713 ₽
|
35 081 ₽
|
14 632 ₽
|
Чувашская Республика
|
49 651 ₽
|
35 125 ₽
|
14 527 ₽
|
Республика Башкортостан
|
59 388 ₽
|
44 937 ₽
|
14 451 ₽
|
Республика Мордовия
|
49 564 ₽
|
35 252 ₽
|
14 312 ₽
|
Саратовская область
|
49 742 ₽
|
35 679 ₽
|
14 064 ₽
|
Удмуртская Республика
|
51 347 ₽
|
38 245 ₽
|
13 102 ₽
|
Пензенская область
|
50 574 ₽
|
37 480 ₽
|
13 094 ₽
|
Ульяновская область
|
49 866 ₽
|
37 515 ₽
|
12 351 ₽
«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тыс. и дошло до 64,7 тыс. руб. в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», - отмечает директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.
Как изменились зарплаты в Самарской области за год, по данным hh.ru: