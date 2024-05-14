Зарплаты в Самарской области по сравнению с прошлым годом выросли на 16 тыс. рублей

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Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать все большие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на рынке труда Самарской области, пишет hh.ru.

В Самарской области произошел сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года: зарплаты в вакансиях выросли с 40 тыс. до 55,9 тыс., то есть почти на 16 тыс. рублей за год.

Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях для работников сферы сельского хозяйства (+35 тыс. до 96,7 тыс. рублей) и в сфере добычи сырья (+34 тыс. до 94,6 тыс. рублей). Также выросли зарплаты и в сферах логистики (+30 до 84 тыс.), в топ-менеджменте (+28,5 тыс. до 99,8 тыс.), для обслуживающего персонала (+24,6 тыс. до 67 тыс.), в строительстве (+24 тыс. до 74 тыс.).

Начали расти зарплаты и для рабочего персонала: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 22,6 тыс. до 70,8 тыс. рублей. Зарплаты в предложениях для представителей сферы автомобильного бизнеса этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 22,4 тыс. до 75 тыс.

По сравнению с другими регионами ПФО Татарстан находится на 1 месте. Активней других увеличивают доход компании из Нижегородской области (+18 тыс. до 59,8 тыс. в 2024 году). При этом большая часть регионов ПФО отстает по росту зарплат от общероссийского тренда (прирост в среднем на 17,4 тыс. рублей за год).

Регион Весна 2024 Весна 2023 Динамика за год Нижегородская область 59 781 ₽ 41 860 ₽ 17 921 ₽ Оренбургская область 51 782 ₽ 35 915 ₽ 15 866 ₽ Республика Татарстан 60 923 ₽ 45 087 ₽ 15 836 ₽ Самарская область 55 966 ₽ 40 144 ₽ 15 822 ₽ Республика Марий Эл 49 714 ₽ 35 005 ₽ 14 709 ₽ Пермский край 54 709 ₽ 40 050 ₽ 14 659 ₽ Кировская область 49 713 ₽ 35 081 ₽ 14 632 ₽ Чувашская Республика 49 651 ₽ 35 125 ₽ 14 527 ₽ Республика Башкортостан 59 388 ₽ 44 937 ₽ 14 451 ₽ Республика Мордовия 49 564 ₽ 35 252 ₽ 14 312 ₽ Саратовская область 49 742 ₽ 35 679 ₽ 14 064 ₽ Удмуртская Республика 51 347 ₽ 38 245 ₽ 13 102 ₽ Пензенская область 50 574 ₽ 37 480 ₽ 13 094 ₽ Ульяновская область 49 866 ₽ 37 515 ₽ 12 351 ₽

«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тыс. и дошло до 64,7 тыс. руб. в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», - отмечает директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

Как изменились зарплаты в Самарской области за год, по данным hh.ru: