Зарплаты в Самарской области по сравнению с прошлым годом выросли на 16 тыс. рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
При поддержке «Т Плюс» в Самаре появился новый арт-объект
При поддержке «Т Плюс» в Самаре появился новый арт-объект
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
Дорожные работы на трассе М-5 «Урал» в Самарской области перенесли на июнь
Дорожные работы на трассе М-5 «Урал» в Самарской области перенесли на июнь
Педагог в Новокуйбышевске перевела мошенникам более 2,5 миллионов рублей
Педагог в Новокуйбышевске перевела мошенникам более 2,5 миллионов рублей
В Сызрани пройдет презентация уникальных велосипедов для детей с ДЦП, создаваемых в Самарской области
В Сызрани пройдет презентация уникальных велосипедов для детей с ДЦП, создаваемых в Самарской области
В Тольятти устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже в баре
В Тольятти устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже в баре
В Самарской области подводят итоги конкурса "Полицейский Дядя Степа"
В Самарской области подводят итоги конкурса "Полицейский Дядя Степа"
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже у отделения банка
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже у отделения банка
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.63
-0.19
EUR 98.85
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Зарплаты в Самарской области по сравнению с прошлым годом выросли на 16 тыс. рублей

14 мая 2024 09:25
105
Зарплаты в Самарской области по сравнению с прошлым годом выросли на 16 тыс. рублей

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает и бизнес готов предлагать все большие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на рынке труда Самарской области, пишет hh.ru. 

В Самарской области произошел сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года: зарплаты в вакансиях выросли с 40 тыс. до 55,9 тыс., то есть почти на 16 тыс. рублей за год.

Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях для работников сферы сельского хозяйства (+35 тыс. до 96,7 тыс. рублей) и в сфере добычи сырья (+34 тыс. до 94,6 тыс. рублей). Также выросли зарплаты и в сферах логистики (+30 до 84 тыс.), в топ-менеджменте (+28,5 тыс. до 99,8 тыс.), для обслуживающего персонала (+24,6 тыс. до 67 тыс.), в строительстве (+24 тыс. до 74 тыс.).

Начали расти зарплаты и для рабочего персонала: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 22,6 тыс. до 70,8 тыс. рублей. Зарплаты в предложениях для представителей сферы автомобильного бизнеса этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 22,4 тыс. до 75 тыс. 

По сравнению с другими регионами ПФО Татарстан находится на 1 месте. Активней других увеличивают доход компании из Нижегородской области (+18 тыс. до 59,8 тыс. в 2024 году). При этом большая часть регионов ПФО отстает по росту зарплат от общероссийского тренда (прирост в среднем на 17,4 тыс. рублей за год).

Регион

Весна 2024

Весна 2023

Динамика за год

Нижегородская область

59 781 ₽

41 860 ₽

17 921 ₽

Оренбургская область

51 782 ₽

35 915 ₽

15 866 ₽

Республика Татарстан

60 923 ₽

45 087 ₽

15 836 ₽

Самарская область

55 966 ₽

40 144 ₽

15 822 ₽

Республика Марий Эл

49 714 ₽

35 005 ₽

14 709 ₽

Пермский край

54 709 ₽

40 050 ₽

14 659 ₽

Кировская область

49 713 ₽

35 081 ₽

14 632 ₽

Чувашская Республика

49 651 ₽

35 125 ₽

14 527 ₽

Республика Башкортостан

59 388 ₽

44 937 ₽

14 451 ₽

Республика Мордовия

49 564 ₽

35 252 ₽

14 312 ₽

Саратовская область

49 742 ₽

35 679 ₽

14 064 ₽

Удмуртская Республика

51 347 ₽

38 245 ₽

13 102 ₽

Пензенская область

50 574 ₽

37 480 ₽

13 094 ₽

Ульяновская область

49 866 ₽

37 515 ₽

12 351 ₽

 

«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тыс. и дошло до 64,7 тыс. руб. в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», - отмечает директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

 

Как изменились зарплаты в Самарской области за год, по данным hh.ru:

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
13 мая 2024  17:35
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
340
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
13 мая 2024  17:26
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
378
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
13 мая 2024  16:29
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
377
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
568
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
866
Весь список