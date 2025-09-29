Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали данные по зарплатам и вакансиям за 2025 год и выявили, что медианные доходы рабочих, сотрудников производства и строительного сектора растут быстрее, чем у айтишников и маркетологов.
По данным hh.ru, в Самарской области с начала 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в строительстве увеличилась на 19% (до 100 тыс. рублей), в производстве – на 13% (до 87,5 тыс.), в рабочих профессиях – на 11% (до 87,2 тыс.). При этом спрос со стороны работодателей также растет: число вакансий в производстве выросло на 12%, для представителей сферы рабочего персонала - на 16%, в строительстве – на 26%.
Для сравнения, в ИТ-сфере предлагаемые зарплаты в августе по отношению к январю незначительно снизились - на 1% (до 66,2 тыс. рублей), а число вакансий сократилось на 16%. В маркетинге динамика по зарплатам оказалась аналогичной – на 1% меньше (72,7 тыс.), а спрос уменьшился на 5%.
|
Профессиональная область
|
Медианная предлагаемая зарплата (август)
|
Число вакансий (август)
|
Динамика зарплатной медианы к началу года (январь)
|
Динамика спроса к началу года (январь)
|
Информационные технологии
|
66 197₽
|
930
|
-1%
|
-16%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
72 722₽
|
480
|
-1%
|
-5%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
87 493₽
|
4,3 тыс.
|
+13%
|
+12%
|
Рабочий персонал
|
87 189₽
|
5,6 тыс.
|
+11%
|
+16%
|
Строительство, недвижимость
|
100 000₽
|
3,6 тыс.
|
+19%
|
+26%
Кто зарабатывает больше среди рабочих профессий
Ряд специальностей в сфере рабочих профессий уже вплотную приблизился к уровню программистов по размеру предполагаемого дохода, а некоторые и вовсе обогнали. Медианная зарплата в вакансиях разработчиков в августе составила 150 тыс. рублей, при этом у сварщиков и водителей даже больше – 239,3 тыс. рублей и 151 тыс. рублей соответственно. Близко к программистам по уровню оплаты труда оказались машинисты (147,7 тыс.) и водители (146,8 тыс.).
Следом в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в начале осени 2025 года попали токари, фрезеровщики, шлифовщики (138,3 тыс.) и разнорабочие (103,6 тыс.).