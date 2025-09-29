Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам рассказали, чем заняться на неделе в библиотеках
Самарцам рассказали, чем заняться на неделе в библиотеках
"Союзмультфильм" отсудил 100 тысяч рублей у бизнесмена за изображение Чебурашки
"Союзмультфильм" отсудил 100 тысяч рублей у бизнесмена за изображение Чебурашки
Риелтор назвал продавцов жилья, которых стоит бояться в 2025 году
Риелтор назвал продавцов жилья, которых стоит бояться в 2025 году
Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются
Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются
В РФ хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных
В РФ хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
Соревнования являются одним из этапов формирования сборной команды региона для участия во всероссийском фестивале чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».
В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди участников 18-49 лет
В Санкт-Петербурге проходит первенство мира среди юношей по смешанным боевым единоборствам.
Спортсмен из Самарской области Джасурбек Макхамов - призер первенства мира по ММА
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются

29 сентября 2025 09:26
48
Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали данные по зарплатам и вакансиям за 2025 год и выявили, что медианные доходы рабочих, сотрудников производства и строительного сектора растут быстрее, чем у айтишников и маркетологов.

По данным hh.ru, в Самарской области с начала 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в строительстве увеличилась на 19% (до 100 тыс. рублей), в производстве – на 13% (до 87,5 тыс.), в рабочих профессиях – на 11% (до 87,2 тыс.). При этом спрос со стороны работодателей также растет: число вакансий в производстве выросло на 12%, для представителей сферы рабочего персонала - на 16%, в строительстве – на 26%.

Для сравнения, в ИТ-сфере предлагаемые зарплаты в августе по отношению к январю незначительно снизились - на 1% (до 66,2 тыс. рублей), а число вакансий сократилось на 16%. В маркетинге динамика по зарплатам оказалась аналогичной – на 1% меньше (72,7 тыс.), а спрос уменьшился на 5%.

Профессиональная область

Медианная предлагаемая зарплата (август)

Число вакансий (август)

Динамика зарплатной медианы к началу года (январь)

Динамика спроса к началу года (январь)

Информационные технологии

66 197₽

930

-1%

-16%

Маркетинг, реклама, PR

72 722₽

480

-1%

-5%

Производство, сервисное обслуживание

87 493₽

4,3 тыс.

+13%

+12%

Рабочий персонал

87 189₽

5,6 тыс.

+11%

+16%

Строительство, недвижимость

100 000₽

3,6 тыс.

+19%

+26%

Кто зарабатывает больше среди рабочих профессий
 

Ряд специальностей в сфере рабочих профессий уже вплотную приблизился к уровню программистов по размеру предполагаемого дохода, а некоторые и вовсе обогнали. Медианная зарплата в вакансиях разработчиков в августе составила 150 тыс. рублей, при этом у сварщиков и водителей даже больше – 239,3 тыс. рублей и 151 тыс. рублей соответственно. Близко к программистам по уровню оплаты труда оказались машинисты (147,7 тыс.) и водители (146,8 тыс.).
 

Следом в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в начале осени 2025 года попали токари, фрезеровщики, шлифовщики (138,3 тыс.) и разнорабочие (103,6 тыс.).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
439
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1163
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
500
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
463
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
556
Весь список