Зарплаты рабочих в Самарской области растут, а в ИТ и маркетинге снижаются

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали данные по зарплатам и вакансиям за 2025 год и выявили, что медианные доходы рабочих, сотрудников производства и строительного сектора растут быстрее, чем у айтишников и маркетологов.

По данным hh.ru, в Самарской области с начала 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в строительстве увеличилась на 19% (до 100 тыс. рублей), в производстве – на 13% (до 87,5 тыс.), в рабочих профессиях – на 11% (до 87,2 тыс.). При этом спрос со стороны работодателей также растет: число вакансий в производстве выросло на 12%, для представителей сферы рабочего персонала - на 16%, в строительстве – на 26%.

Для сравнения, в ИТ-сфере предлагаемые зарплаты в августе по отношению к январю незначительно снизились - на 1% (до 66,2 тыс. рублей), а число вакансий сократилось на 16%. В маркетинге динамика по зарплатам оказалась аналогичной – на 1% меньше (72,7 тыс.), а спрос уменьшился на 5%.

Профессиональная область Медианная предлагаемая зарплата (август) Число вакансий (август) Динамика зарплатной медианы к началу года (январь) Динамика спроса к началу года (январь) Информационные технологии 66 197₽ 930 -1% -16% Маркетинг, реклама, PR 72 722₽ 480 -1% -5% Производство, сервисное обслуживание 87 493₽ 4,3 тыс. +13% +12% Рабочий персонал 87 189₽ 5,6 тыс. +11% +16% Строительство, недвижимость 100 000₽ 3,6 тыс. +19% +26%

Кто зарабатывает больше среди рабочих профессий



Ряд специальностей в сфере рабочих профессий уже вплотную приблизился к уровню программистов по размеру предполагаемого дохода, а некоторые и вовсе обогнали. Медианная зарплата в вакансиях разработчиков в августе составила 150 тыс. рублей, при этом у сварщиков и водителей даже больше – 239,3 тыс. рублей и 151 тыс. рублей соответственно. Близко к программистам по уровню оплаты труда оказались машинисты (147,7 тыс.) и водители (146,8 тыс.).



Следом в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в начале осени 2025 года попали токари, фрезеровщики, шлифовщики (138,3 тыс.) и разнорабочие (103,6 тыс.).